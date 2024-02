Una volta al món per Carnaval

Els carrers al voltant de la Tarraco Arena es van omplir ahir de rialles i música, un ambient acord amb el que es va projectar en el seu interior: gent saludant-se, intentant trobar la seva localització o anant a buscar un refrigeri. Tot i el xivarri, en el moment en què es van apagar els llums, el silenci es va instal·lar dins l’edifici: començava la Disfressa d’Or, on part de les comparses participants en el Carnaval, enguany 13, representen una temàtica durant 3 minuts com a màxim, mitjançant música, coreografies i una estructura com acompanyament.

L’encarregada de conduir el públic a través d’aquesta experiència va ser la cantant i actriu Patrícia Fernández, primera dona en presentar la gal·la, que va iniciar la vetllada amb una actuació musical, i acompanyada de les comparses encarregades dels sèquits del Rei, Javier Palacios, de l’Escola de Dansa i Comparsa Grup Areodance, i de la Concubina, Ainara Zapata, de la comparsa Cromatic Fusion.

El tret de sortida inicial el va donar la comparsa Sinhus Sport, guanyadora de la Disfressa d’Or de 2023 i, per tant, no concursant enguany, amb una temàtica ambientada en el Far West i l’aparició d’una tribu índia per atacar el saloon. D’aquí, la comparsa Spectrum va traslladar el públic a una carpa de circ a través d’alguns dels personatges i la música de The Greatest Showman. Una altra comparsa que va donar vida a una pel·lícula va ser Colours Fantasy, amb la basada en Mario Bros, on aquest, la princesa Peach i Bowser es van endur tot el protagonisme.

Des de la dimensió tecnològica, la vetllada es va traslladar a una dimensió paral·lela i espacial, de la mà de Platinum, qui va presentar un planeta amb el seu nom al so de cançons de Lady Gaga. Amb tot, el planeta Terra també va ser molt present durant el concurs, gràcies a la representació d’algunes comparses de diferents espais i espècies que habiten el globus. Nou Ritme va ser capaç de traslladar els espectadors a Àfrica, concretament a la tribu dels Massais, mitjançant música i vestits tradicionals, i membres de l’agrupació disfressats de cocodrils. Magic Dansa va optar per a representar un aquelarre que , mitjançant les seves disfresses, es fusionava amb un espai natural. En relació amb aquesta temàtica, la comparsa l’Albada van representar un dels fets més imponents de la naturalesa: el despertar d’un volcà.

Altres agrupacions es van decantar per a donar vida a criatures, tant més comunes com d’altres amb origen mitològic. És el cas de Fotem-li Canya, que va representar el renéixer d’una au fènix. Paral·lelament, els Amics de la Part alta es van decantar per a posar en escena un eixam d’abelles rendint homenatge a la seva reina.

La mitja part del concurs va anar a càrrec de La Unió, que va obrir l’estómac dels espectadors amb una temàtica basada en un bar dels 80, amb el menjar ràpid i música rockera de fons.

La traca final de l’espectacle va oferir als tarragonins tres ambientacions basades en localitzacions i temps diferents. D’una banda, la comparsa Disc 45 els va traslladar al Halloween mexicà, amb influències de la pel·lícula Coco. D’altra banda, Som Urban va fer viatjar el públic fins a època medieval, on uns arlequins boicotegen una coronació i prenen el control d’un regne imaginari. Finalment, Carmelites es va decantar per representar la deessa Demèter que, acompanyada de representacions de les quatre estacions, va ballar envoltada de columnes d’estil grecoromà.

Amb tot, una cerimònia que va traslladar els 3.000 espectadors que van omplir la Tarraco Arena, 200 més que l’any passat, a tota mena d’escenaris. El punt final de la vetllada, per descomptat, va ser l’anunci dels guanyadors: el primer premi, amb una dotació de 800 euros, se’l va endur Disc 45, i, el segon, amb una dotació de 800 euros, Som Urban. Així, va finalitzar una cerimònia que fa valdre tant el talent com l’esforç i el companyerisme de les comparses.