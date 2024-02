Milloraran la seguretat viària a la rotonda del Moll de Costa de Tarragona

El Port de Tarragona ha licitat el projecte d’implantació de mesures addicionals a rotonda del Moll de Costa, que queda a tocar de les Escales Reials i dona accés al Moll d’Aragó, per millorar la seguretat viària en aquesta zona, pensant sobretot en els vianants. Entorn d’aquesta glorieta hi circulen vehicles, ferrocarrils, bicicletes i gent a peu, entre d’altres. Actualment, ja es disposa de senyalització lluminosa i acústica en tots els ramals que conflueixen a la rotonda. Tot això es complementarà amb la instal·lació de semàfors ferroviaris per a vianants, que es col·locaran en els punts on les persones han de travessar les vies del tren.

Seran senyals verticals, que s’il·luminaran per prohibir el pas als vianants quan es disposi a passar un ferrocarril cap als molls del Port de Tarragona. Segons es descriu a la memòria del projecte, l’existència d’un elevat nombre de vianants que passen diàriament per aquest espai «fa que l’Autoritat Portuària de Tarragona hagi considerat convenient millorar la senyalització». Així, amb aquesta actuació es pretén reforçar la seguretat de la circulació de la gent que va a peu per l’entorn de la rotonda del Moll de costa, així com la de les circulacions ferroviàries, millorant les condicions d’avís a la resta d’usuaris en la intersecció.

La intervenció suposarà una inversió de 116.556,87 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució és d’uns 4 mesos. No serà necessària cap obra extraordinària, més enllà de construir petits fonaments per col·locar els pals dels semàfors o fer nous trams de canalització soterrada per als cables de la senyalització.