L'Ajuntament de Tarragona substituirà el paviment del Palau d'esports de Catalunya

L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat els treballs pel subministrament i instal·lació d’un nou paviment esportiu al Palau d’Esports Catalunya a l’empresa DISSENY TEA, SL per un import de 314.600€, IVA inclòs. Les obres, que tenen un termini d’execució de 20 dies, consistiran en la col·locació d’un paviment de parquet, una superfície de fusta i de sistema esportiu d’alt rendiment que s’instal·larà sobre l’actual paviment de formigó llis. Tot i que els treballs ja estiguin adjudicats, les obres començaran a partir del pròxim mes d’abril amb l’objectiu de no afectar l’activitat i els esdeveniments esportius previstos al Palau d’Esports Catalunya en les pròximes setmanes.

«L’actuació permetrà que el Palau d’Esports Catalunya pugui acollir qualsevol tipologia de competició i esdevingui un equipament encara més polivalent i flexible», ha subratllat el conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, qui ha recordat que, a banda del nou parquet, «es continuarà disposant del parquet desmuntable amb els marcatges específics per a competicions de bàsquet i d’altres paviments aptes per qualsevol altra disciplina esportiva com ara el voleibol, l’handbol, la gimnàstica rítmica o el futbol sala».

Álvarez ha aprofitat per agrair «l’esforç i la comprensió» dels clubs que entrenen en el Palau d’Esports Catalunya i que es veuran afectats per aquests treballs durant tres setmanes. «Les obres es duran a terme a l’abril per afectar el mínim possible l’activitat i, en definitiva, l’objectiu és millorar aquest equipament per a tots els esportistes», ha apuntat el conseller d’Esports, que ha recordat que la instal·lació del nou parquet «s’emmarca en la nostra aposta per millorar les instal·lacions esportives de tota la ciutat i convertir l’Anella Mediterrània amb un autèntic epicentre esportiu».