L'alcalde d'Altafulla carrega contra el de Tarragona després de suspendre diverses reunions per tractar els límits municipals

L'Ajuntament de Tarragona ha desconvocat la reunió que hi havia prevista entre l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, i el seu homòleg d'Altafulla, Jordi Molinera, per parlar sobre els límits municipals. La setmana passada Molinera va apuntar que demanaria a Tarragona una modificació que afecta unes 70 hectàrees d'uns terrenys que formen part de la capital i que, segons va dir, a la pràctica és el seu municipi qui acaba prestant els serveis als veïns tarragonins que hi viuen.

Des de Tarragona han lamentat que s'hagin assabentat per la proposta per la premsa i han apuntat que no hi ha res a parlar. Molinera ha assenyalat que tenen arguments per demanar la modificació del terme municipal i ha dit que l'última paraula la té la Generalitat.

Inicialment hi havia una reunió prevista pel passat 1 de febrer en la qual a l'ordre del dia s'havia indicat que es parlaria de límits del terme municipal a petició d'Altafulla, però sense concessions. La trobada es va cancel·lar per motius d'agenda de Viñuales i es va reubicar al pròxim 9 de febrer.

Tot i això, l'endemà Molinera va explicar les seves intencions en un esmorzar informatiu amb la premsa. Dissabte, el batlle tarragoní va respondre que es tractava una «ocurrència» i que «si el que vol és que compartir serveis, que Altafulla formi part de Tarragona». Aquest dilluns, per correu electrònic, Tarragona ha informat que suspenia la trobada. Oficialment, novament per motius d'agenda.

En declaracions a l'ACN, Molinera ha lamentat el contingut i el to de la resposta del seu homòleg. «Inclús quan no hi hagi acords, la gent ha de poder parlar. Sap greu aquest tancament en banda i inclús l'estranya proposta que Tarragona s'annexioni Altafulla. Amb altres municipis no s'atreviria a fer-la», ha exposat. A més, ha afegit que és «una falta de respecte cap als veïns d'Altafulla». «No em sembla propi d'un alcalde d'una ciutat com Tarragona que pretén ser capital de la vegueria», ha etzibat.

Terminis

Així, davant d'un escenari en el qual no sembla que hi pugui haver acord, Altafulla sosté que serà la Generalitat qui decideixi. El consistori altafullenc ha preparat un informe en el qual s'hi exposen raons històriques, territorials i de serveis per reclamar unes 70 hectàrees a la vora del riu Gaià i la platja.

El ple municipal votarà la petició de canvi dels límits el pròxim 22 de febrer. Un cop prosperi, s'obrirà un període de 60 dies en el qual l'Ajuntament de Tarragona, veïns, Consell Comarcal del Tarragonès o Diputació de Tarragona podran presentar al·legacions, abans que la Generalitat decideixi. Si tots els terminis es compleixen amb normalitat, aquest dictamen podria arribar entre finals d'estiu i la tardor.