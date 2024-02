El camp català es mobilitzarà aquest dimarts en gran part de Catalunya, amb concentracions de tractors des de les Terres de l’Ebre fins la Cerdanya i el Alt Urgell, passant per Lleida i les comarques centrals, per cridar l’atenció sobre la crisi del sector i en protesta per les polítiques agràries.

De moment, les organitzacions agràries, entre elles Unió de Pagesos, han convocat concentracions de tractors a primera hora del matí en punts com Vic, Sant Fruitós del Bages, a la Catalunya Central; i Fondarella, a la Plana de Lleida.

Concretament a Tarragona, es mobilitzaràn a Montblanc i Vila-rodona i, dimarts dia 13, al Port de la ciutat. A més, el dimecres 21 de febrer hi haurà una concentració davant del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a Madrid.

Els pagesos de Alt Urgell i Cerdenya també han estat cridats a bloquejar amb els seus tractors la N-145 i la N-260, a la rotonda de la Seu d’Urgell, en l’accés a Andorra.

A prop del migdia, els agricultors de les Terres de l’Ebre han estat convocats també a concentrar-se en l’Aldea.

Unió de Pagesos ha avançat que es produiran marxes i talls d’autopistes en punts de la xarxa viària sense concretar encara.

Aquestes mobilitzacions formen parteixen del calendari de protestes previst en el conjunt d’Espanya, que les principals organitzacions agràries van decidir mantenir divendres passat, després de la reunió que van mantenir amb el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluis Planas. En la trobada, en el qual van abordar les dificultats del sector, van participar Asaja, COAG (a la qual pertany la catalana JARC) i UPA.

Seguint les protestes sorgides a diversos països europeus, com França i Alemanya, el camp català i de la resta d’Espanya alcen així la seua veu davant de la crisi en la qual està immers el sector per l’impacte de la sequera, que ha provocat la caiguda de la producció, la baixada dels preus en origen i l’encariment dels costos de producció.

Les organitzacions agràries denuncien també l’excés de burocràcia i exigeixen solucions urgents a les administracions públiques per resoldre, per exemple, «la competència deslleial» que denuncien de les importacions que no compleixen les mateixes condicions exigides als productors europeus.