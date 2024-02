El MAMT reivindica la figura de Mari Chordà amb una exposició coproduïda amb el MACBA

Mari Chordà (Amposta, 1942) és pintora, escultora, poeta, activista cultural, feminista, etc. Tot plegat conforma «un vincle indissociable que sustenta una actitud i unes conviccions que determinen l’eix vertebral del seu treball i de la seva biografia», segons va destacar la historiadora de l’art Teresa Grandes, per introduir l’exposició temporal Mari Chordà... i moltes altres coses, que acaba d’estrenar-se al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) en coproducció amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).

Mari Chordà... i moltes altres coses és oberta al públic fins al 28 d’abril a la sala d’exposicions del MAMT, i, a partir del juliol, es podrà visitar al MACBA. La inauguració de la mostra a Tarragona ha anat a càrrec del diputat delegat de Promoció Social i Cultural de la Diputació, Óscar Sánchez, acompanyat de la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose; de la curadora de l’exposició, Teresa Grandas, i del director del MAMT, Manel Margalef.

Formada per desenes de pintures, escultures, llibres i documentació diversa vinculada a la trajectòria de Mari Chordà, l’exposició difon la faceta d’artista plàstica de l’autora ampostina i alhora en reivindica la seva figura i trajectòria en el camp de l’activisme social i cultural i del feminisme. En aquest sentit, el diputat Òscar Sanchez va assenyalar que Chordà «és un exemple d’expressió artística lliure, i alhora representa una perfecta combinació entre art, compromís i territori». Al mateix temps, segons ha afegit, l’exposició «s’emmarca en el compromís del MAMT per reivindicar l’art fet per dones».

Tal com va posar de manifest durant l’acte el director del MAMT, Manel Margalef, «la projecció d’ artistes de la demarcació, com la Mari Chordà, passa per projectes com aquest, que creen xarxa entre museus». En aquest sentit, la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, va destacar que el projecte, que s’anirà ampliant amb publicacions i activitats pedagògiques relacionades amb l’artista, «és fruit del treball conjunt i de la xarxa de solidaritat que s’ha creat entre ambdues institucions».

Artista i activista

Mari Chordà Recasens va ser una de les pioneres de la seva generació a expressar la sexualitat femenina lliure, a parlar del plaer, de la maternitat i de relacions lèsbiques en la seva pintura i en la seva poesia. I l’any 1964, mentre encara estudiava Belles Arts a Barcelona, va pintar la primera Vagina. Ha exposat les seves obres en diferents indrets de Catalunya, l’estat i Europa, com ara el Casino d’Amposta, el cercle Artístic de Tortosa, el Pati de la Diputació de Tarragona, el MAMT, el Pati Llimona de Barcelona, el centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu Reina Sofía de Madrid, la Tate Modern de Londres o la Galeria Mayoral de París. El 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat.

Com a activista cultural i social, l’any 1968, va fundar Llar a Amposta, un espai que durant dos anys va acollir concerts, exposicions i altres activitats. Quan es va traslladar a viure a Barcelona, als anys setanta, va crear amb un grup de dones la Sal, un bar biblioteca feminista pensat com espai de tertúlia, suport i assessorament, que derivaria en una editorial de literatura i assaig de dones. Mari Chordà també ha estat guionista, rapsode, poeta, lletrista en projectes musicals i impulsora de jornades a l’entorn de l’art o del feminisme, entre altres activitats.

L’objectiu de l’exposició per visibilitzar l’art fet per dones, compensant així la seva escassa presència al món de l’art al llarg de la història, coincideix amb el de la mostra Artist s contemporan s, que des del gener també s’exposa al MAMT i que inclou obres de 15 autores, entre les quals una de Mari Chordà. Aquesta exposició col·lectiva romandrà oberta fins al desembre i es complementarà amb activitats paral·leles a l’entorn de les obres, de les autores i de l’objectiu general de la mostra.