L’Associació Pessebrista de Tarragona lliura els premis del 94è Concurs de Pessebres

El dijous passat va tenir lloc, a l’Antic Ajuntament, el lliurament dels premis de 94è Concurs de Pessebres que organitza l’Associació Pessebrista de Tarragona (APT). L’acte va comptar amb l’assistència dels guardonats, així com de socis i simpatitzants de l’entitat.

En el decurs de l’acte, es van poder veure projeccions dels pessebres presentats a concurs. Per altra banda, Maria Antonia Martorell, sòcia de l’entitat i presidenta de la Federación Española de Belenistas, va adreçar unes paraules al voltant de la celebració dels 800 anys del pessebrisme. Tant ella com Josep M. Borrut, president de l’APT, van felicitar els participants i els van encoratjar a continuar fent pessebres per conservar aquesta tradició.

L’acte també va comptar amb el lliurament del Premi Dídac Bertran al millor pessebre artístic, i va acabar amb la tradicional foto de família.

El resultat del concurs –i les imatges dels pessebres– es poden consultar a la pàgina web de l’associació (www.pessebristestarragona.org).