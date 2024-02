El Port Tarragona instal·la dos skimmers per a la neteja de la làmina d’aigua

El Port de Tarragona ha instal·lat la compra de dos equips fixos per a la neteja de la làmina d’aigua anomenats skimmers. Aquesta iniciativa té per objecte recollir i gestionar l’acumulació de residus a la làmina d’aigua, mitjançant l’aplicació d’una estratègia innovadora i tecnològica. Aquests equips s’han instal·lat a la dàrsena del Moll de Costa i tindran 3 metres d’amplada, 1,5 m de llargada i 2 m d’alçada. Aquestes dimensions doten al sistema d’un dipòsit de recollida de residus de 300 litres de capacitat i de la suficiència de bombar 30.000 litres d’aigua per hora. La gestió d’ambdós aparells anirà a càrrec del personal de la Marina Port Tarraco, que rebrà una formació específica per part del fabricant dels equips.

Objectius dels skimmers

L'Autoritat Portuària de Tarragona treballa per aconseguir un futur sostenible i net a través d’accions tangibles. Aquesta recerca de la sostenibilitat es veu reflectida en el seu paper actiu en la recollida i gestió de residus acumulats a la dàrsena del Moll de Costa. Mitjançant l’aplicació d’estratègies innovadores i tecnològiques, lluiten per mantenir les aigües portuàries netes.

Els dos equips de neteja automatitzats entren en funcionament avui i actuaran com a suport per a la neteja diària que, actualment, ja realitza l’embarcació Pelicano (l’embarcació encarregada de la neteja de la làmina d’aigua de forma manual). En aquest sentit, es tracta d’una col·laboració entre la tecnologia i l’esforç humà que té per objecte garantir una neteja més eficaç i cuidada.

Aquests equips compten amb un disseny que permet abordar zones portuàries difícils d’accedir, amb la finalitat d’evitar l’acumulació de residus en àrees crítiques.

Mapa de la posició dels nous skimmers.Cedida

Funcionament i gestió

Aquests equips disposen d'unes dimensions de 3 metres d’amplada, 1,5 m de llargada i 2 m d’alçada que fan possible el bombardeig de 30.000 litres d’aigua per hora. A més, els aparells estan dotats d’un dipòsit de recollida de residus de 300 litres de capacitat.

La gestió dels skimmers anirà a càrrec del personal de la plantilla de la Marina Port Tarraco que ha rebut formació específica per fer el buidatge i el manteniment dels equips. Ambdós aparells actuen en coordinació amb la barrera de bombolles col·locada per Marina Port Tarraco.

Davant d’aquesta iniciativa, el president de Port Tarragona, Saül Garreta, explica que «és un exemple de col·laboració públic-privada per protegir el nostre entorn, ja que és responsabilitat de tots aportar recursos per minimitzar l'impacte de les activitats en el mar i en l'entorn natural».

Imatge virtual del funcionament dels skimmers.Cedida