Tarragona es convertirà en la capital del Tennis Taula espanyol

Tarragona es convertirà en el centre neuràlgic del tennis de taula nacional del 23 de febrer al 3 de març acollint, per primera vegada en la història, el Campionat d'Espanya Absolut i les Copes SSMM Els Reis de tennis de taula, juntament amb el Torneig Estatal. La Costa Daurada acollirà aquests esdeveniments, que tindran lloc al Palau d’Esports Catalunya i reuniran a més de 1.000 palistes en una festa del tennis de taula nacional. Tots els campionats són organitzats per la Real Federación Española de Tenis de Mesa amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Diputació de Tarragona.

El Torneig Estatal donarà el tret de sortida a aquests deu dies de competició, congregant a jugadors de totes les edats i categories, des de benjamins fins a veterans, incloent-hi categories per a persones amb discapacitat. Aquesta competició, que es desenvoluparà entre els dies 23 i 25 de febrer i entre l'1 i 3 de març, recull el testimoni d’un altre esdeveniment de tennis taula, el Campionat d'Espanya de totes les categories, que va tenir lloc Tarragona els anys 1979, 1994 i 2019.

Els dies 25, 26 i 27 de febrer, el Palau d’Esports Catalunya serà l'escenari per primera vegada de les Copes SSMM Els Reis de tennis de taula, amb la Copa del Rei i la Copa de la Reina - Iberdrola. Aquestes competicions per equips, tant en categoria masculina com femenina, són les més prestigioses i compten amb una llarga tradició en el tennis de taula espanyol.

El focus es traslladarà al Campionat d'Espanya Absolut de tennis de taula del 27 de febrer a l'1 de març, on es disputaran les modalitats d'individual, dobles i dobles mixtos en categoria absoluta. Aquest campionat és esperat amb gran expectació pels aficionats i aficionades al tennis de taula, que tindran l'oportunitat de veure en acció als millors jugadors del país.

«Ens fa molta il·lusió acollir aquests grans campionats amb els quals es torna a evidenciar que Tarragona és un gran reclam de competicions esportives de primer ordre», ha manifestat el conseller d'Esports i Turisme Esportiu de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez. El conseller ha agraït la confiança a la Real Federación Española de Tenis de Mesa «per haver triat la ciutat i fer que Tarragona aculli per primera vegada en la història tant el Campionat d'Espanya Absolut com les copes del Rei i de la Reina i el Torneig Estatal».

Álvarez, que també ha agraït «la col·laboració i implicació de la Diputació de Tarragona», ha destacat que es preveu que aquests campionats generin l'arribada de més de 3.000 persones entre esportistes, personal d'organització, familiars i persones aficionades. «Treballem dia a dia per a fomentar el turisme esportiu, per a generar impactes positius tant en l'àmbit de l'esport com en el de l'economia de la ciutat i prioritzant la desestacionalització», ha subratllat Álvarez.

«Estem molt contents de continuar promocionant el tennis de taula per Espanya i de portar per primera vegada aquestes competicions absolutes a Tarragona, agafant el relleu dels que es van organitzar l’any 2019 en el mateix pavelló. Estem compromesos a fer d'aquest esdeveniment una experiència memorable per a jugadors, jugadores i persones aficionades», ha expressat per la seva banda Miguel Ángel Machado, president de la Real Federación Española de Tenis de Mesa.

Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona destaquen que la celebració d'aquest torneig «és una nova oportunitat per a mostrar l'àmplia oferta d'instal·lacions esportives i allotjament de qualitat que la Costa Daurada posa a l'abast de participants, familiars i visitants en esdeveniments esportius d'envergadura com aquest Campionat d'Espanya. Ben comunicada i amb excel·lents condicions climatològiques durant tot l'any, la Costa Daurada és un emplaçament ideal per a la pràctica esportiva i la celebració d'esdeveniments. Des d'estades d'equips professionals o aficionats, a través de disciplines individuals o d'equip, a l'aire lliure o bé indoor, la Costa Daurada atreu anualment a milers d'esportistes nacionals i internacionals».

Quant a l'impacte econòmic, durant l'anterior edició d’aquests campionats celebrada a Jaén es van estimar un mínim de 425.000€ generats per les pernoctacions, la manutenció i el transport dels participants, del personal de l’organització, dels acompanyants i de les persones aficionades.

Les competicions es podran seguir en directe a través de la plataforma de streaming de la Real Federación Española de Tenis de Mesa en RFETM.TV. També es podran seguir, tant per streaming com a través del canal d'RTVE i a Teledeporte a través de televisió i la seva pàgina web. En l'anterior edició, es van obtenir 266.800 visualitzacions i 15.745.729 hores de visualització.