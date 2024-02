Reparteixen carmanyoles als mercats municipals de Reus i Tarragona per conscienciar sobre la reutilització d'envasos

El Govern, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), distribuirà més de 7.000 carmanyoles reutilitzables a diferents mercats del país. Sota el lema 'Comprant als mercats amb envasos reutilitzables reduïm els residus i l’impacte mediambiental', la iniciativa vol fomentar aquest hàbit entre la ciutadania. Inicialment, les carmanyoles es repartiran als mercats municipals d'Olot, Reus i el mercat central de Tarragona, però la intenció és estendre la iniciativa progressivament a la resta de Catalunya. El director general de Comerç, Jordi Torrades, ha presentat la iniciativa aquest dijous als mercats de Tarragona i Reus.

L'acció parteix de la base que diferents estudis han demostrat que superar les tres vegades de reutilització d’un envàs, amb independència del material amb què estigui fet, ja implica un impacte positiu en matèria de sostenibilitat respecte a l’aposta per envasos de paper o cartró d’un sol ús. A banda, la iniciativa també vol sensibilitzar la ciutadania sobre la responsabilitat de vetllar per un ús més sostenible dels envasos, així com subratllar la importància de facilitar la recollida selectiva, l’obligatorietat de cobrar les bosses de plàstic que s’ofereixen a la clientela i moltes altres bones pràctiques que es poden aplicar en tot el procés de compra.

El pla ‘Mercats Conscients’ del CCAM ja ha impulsat d’altres iniciatives per promoure la sostenibilitat en el teixit comercial del país, com una campanya a xarxes, l’organització de tallers de conscienciació, el suport econòmic a través de subvencions i, finalment, una diagnosi sobre la gestió de residus efectuada a vuit mercats catalans, que es va presentar en el marc del darrer Congrés de Mercats Municipals de Catalunya i que servirà per crear una guia de bones pràctiques per a la prevenció de residus, el foment de la reutilització i la millora de la recollida selectiva en aquests punts.

Tot plegat reforça el paper dels mercats com a ambaixadors de bones pràctiques en matèria de consum sostenible i respecte al medi ambient, un dels objectius recollits pel Pla d’acció de Comerç, Artesania i Moda (2022-2025) en el Programa de Suport als Mercats Municipals. En concret, la iniciativa forma part de Mercats Conscients, una bateria d’accions que té, entre d’altres metes, situar la sostenibilitat com uns dels eixos estratègics d’aquests equipaments comercials.