Nou episodi de violència amb armes blanques al Centre de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un nou incident amb armes blanques que va tenir lloc aquest dimecres a la tarda al carrer de Ponts d'Icart, al centre de Tarragona. Diverses persones van alertar al 112 sobre una baralla entre dos grups de joves magrebins.

Quan les patrulles dels Mossos van arribar a la ubicació, només van trobar quatre homes del mateix grup. Un d'ells, que presentava dues ferides per arma blanca a la zona del gluti segons publica Elcaso.cat, va ser traslladat a l'Hospital de Joan XXIII, i la resta van escapar. Malgrat la manca de col·laboració del ferit per part de la policia, es confirma que no es troba en perill de vida.

Els altres participants en la baralla van aconseguir escapar abans de l'arribada de les autoritats, i actualment no hi ha detinguts. La Unitat d'Investigació de la comissaria de Tarragona assumeix la responsabilitat de les investigacions per esbrinar les causes i els responsables d'aquest episodi de violència.

Tots els implicats, tant els ferits com els agressors, són joves magrebins majors d'edat. Algunes fonts policials indiquen que alguns d'ells tenen antecedents per robatoris i furts a la zona del centre de la ciutat, particularment als carrers propers a la rambla Nova.