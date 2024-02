Les comparses s’afanyen a acabar les disfresses a pocs dies de començar Carnaval de Tarragona

Durant l’última setmana abans de l’inici de Carnaval, aquest divendres, algunes comparses han aprofitat les nits per anar als seus locals i acabar de refinar les seves disfresses. Si bé les agrupacions comencen a plantejar possibles dissenys just després de finalitzar el Carnaval de l’any anterior, per a, tot seguit, poder començar a confeccionar les disfresses al voltant de Santa Tecla, algunes veuen com el temps se’ls tira a sobre.

És el cas de Tina Veiga, de la comparsa l’Albada, qui explica que enguany han comptat amb l’ajuda d’un dissenyador per a donar vida a la seva temàtica, El despertar del volcà. Fins ara, alguns membres de la comparsa, ella inclosa, s’encarregaven d’aquesta tasca, però en aquesta ocasió van decidir disposar d’una ‘ajuda extra’ per arribar a temps.

La presidenta de la comparsa Platinum, Lidia Serrano, declara que també han comptat amb un dissenyador, Javier Palacios, el Rei d’aquest Carnaval. Afegeix que coincideix en el fet que han anat més justos de temps que altres anys, a causa de l’avenç de l’inici del Carnaval, i explica que un dels reptes a l’hora de crear la disfressa ha estat la dificultat per trobar materials pels 69 membres de la seva comparsa que participen en aquesta festa: «Poder una fàbrica ha tancat, i t’has de buscar la vida per trobar un material que s’assembli al que volies». Veiga explica que, en el seu cas, han d’esperar que la gent s’apunti a participar per a saber quant de material han de comprar.

El treball en equip, la clau

Veiga remarca que el treball dur ve després del disseny, «quan tothom ha de venir al local a treballar». En total, 30 membres de la seva comparsa participen en el Carnaval, i tots ells han fabricat la seva disfressa, seguint les instruccions indicades pels caps de l’agrupació. En àmbit de confecció del vestit, han tingut l’ajuda de membres que saben cosir.

Succeeix el mateix a Platinum, on un grup de dones, que Serrano denomina Las chicas de oro, s’encarreguen de la part de costura: «Venen totes les tardes des del maig passat al local, i ens deleguen les tasques més senzilles». Així, entre tots, han aconseguit crear una disfressa formada per més de 10.000 peces retallades a mà, i inspirada en l’estil de Lady Gaga.

Gestionant la Disfressa d’Or

Les comparses també estan donant les últimes pinzellades a les seves estructures per a la Disfressa d’Or. Serrano explica que els encarregats de construir les estructures són un grup d’homes que ella denomina Los hombres de negro. Afegeix que enguany, a deu dies del concurs, els van robar una part de l’estructura.

«La comparsa Maic Dance ens deixarà la seva. Tenim un Carnaval on hi ha molt companyerisme», expressa. D’altra banda, els de l’Albada s’enfronten a un problema de falta d’espai, motiu pel qual han de començar a crear les estructures al gener i fer-les desmuntables, per, així, incidir el mínim possible en les activitats que es desenvolupen en el seu local, que pertany a l’AVV de l’Albada.