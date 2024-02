L'Ajuntament de Tarragona desplaça l'Espai Agility del Parc Francolí per peticions veïnals

L’Ajuntament traslladarà la nova zona agility per a gossos del Parc Francolí a una altra ubicació dins del mateix parc. Així s’ha consensuat des del Consistori a partir de les demandes veïnals i de l’escola i llar d’infants César August després, que fessin arribar la seva petició de canvi d’ubicació per considerar de grans dimensions l’espai dedicat als gossos tan proper als centres escolars, reduint-se així l’espai disponible per als infants en sortir del centre.

Després d’estudiar la sol·licitud, el consistori ha decidit desplaçar l’espai agility de tal manera que es mantindrà al mateix Parc Francolí però a una altra zona més allunyada dels centres escolars, concretament es col·locarà a uns 200 metres de la ubicació actual, a la zona compresa entre l’espai infantil del vaixell i la graderia.

El conseller d’Espai Públic de l’Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha valorat la decisió del canvi d’espai de l’Agility del Parc Francolí. «Amb la nova ubicació aconseguim coordinar i fer conviure totes les necessitats de la població i tot dins d’aquest parc referent a la ciutat, tant per la seva ubicació privilegiada com per la seva encertada diversificació d’usos».

El nou parc Agility tindrà una dimensió de 400 i 500 metres quadrats i comptarà amb entre 6 i 8 elements d’agility. L’espai també tindrà una font a doble alçada per a persones i gossos, un dispensador de bosses per a recollida d’excrements, una paperera, el reixat de tancament i la doble porta corresponent.

La previsió és que a partir del mes de març comencin els treballs de trasllat del nou Parc Agility del Parc Francolí a la nova ubicació. El pressupost màxim previst és de 17.998 € (iva inclòs).