IQOXE redueix un 54% el seu consum d’aigua de l’Ebre

IQOXE segueix apostant de manera decidida per la millora mediambiental dels seus processos productius i, fruit d’aquest objectiu estratègic, en el darrer any ha aconseguit reduir un 54% el seu consum d’aigua de l’Ebre, en comparació amb les dades del 2022. En xifres absolutes, aquesta reducció suposa que la companyia ha passat de consumir 768.000 m3 d’aigua de l’Ebre l’any 2022, als 350.000 m3 que va emprar l’any 2023.

Aquest important estalvi d’un recurs natural tan preuat i escàs com és l’aigua s’ha aconseguit gràcies a la inversió que la companyia ha fet en matèria d’optimització dels seus processos productius i que, alhora, han servit per potenciar la utilització d’aigua regenerada, fins al punt que aquesta ha passat a ser el principal recurs hídric emprat per l’empresa.

En aquest àmbit i més enllà d’haver reduït de manera significativa els seus consums totals d’aigua, la companyia ha aconseguit també que més del 50% d’aquesta sigui reutilitzada, gràcies al fet que AITASA subministra aquest recurs reaprofitat.

De fet, IQOXE ha passat de consumir un 29% d’aigua regenerada respecte del total d’aigua emprada l’any 2022, a pràcticament duplicar aquesta xifra, atès que l’any 2023 va fer servir un 56% d’aigua regenerada.

D’aquesta manera, IQOXE segueix treballant per prioritzar valors tan essencials per a la companyia -i per al CL Grupo Industrial, al qual pertany- com el compromís amb el medi ambient, la qualitat, la seguretat i les persones. En aquest sentit, el director general d’IQOXE, José Manuel Segura, ha afirmat que «tenim un compromís màxim amb els nostres clients, però també amb la societat que ens envolta i amb el medi ambient», alhora que ha puntualitzat que «en el context d’estrès hidràulic que vivim actualment, qualsevol ajuda és important i des d’IQOXE estem fent el possible per reduir els nostres consums d’aigua».

Aquestes accions corporatives s’emmarquen en la política de priorització i compromís amb el medi ambient i, a través de les quals, la companyia es troba en constant evolució i aplicació de noves mesures i sistemes que permetin garantir el resultat més eficient i, alhora, respectuós amb l’entorn social i natural de les seves instal·lacions productives.