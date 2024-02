ECP Tarragona denuncia la «precarització» del Servei d’Intervenció Socioeducativa

El grup municipal d’En Comú Podem ha reclamat a l’equip de govern que paralitzi la licitació del servei de prestacions professionals de personal educatiu. El portaveu del partit, Jordi Collado, afirmava ahir que les condicions del nou contracte suposen una «precarització» per al personal del servei d’intervenció socioeducativa.

En aquest sentit, apuntava que aquest document contempla l’acomiadament de sis treballadors i treballadores, el que consideren com un «ERO encobert». L’edil considera que el problema més greu és que aquesta decisió comportarà que es deixi de prestar servei a uns 50 menors. Els comuns calculen que, segons les ràtios, s’estava donant cobertura a uns 180 menors.

«És intolerable que el govern tracti així a la gent que ha de cuidar dels nostres infants en risc», criticava Collado. A més, va aprofitar per demanar la internalització del servei. I no només d’aquest: «Si l’externalització ha de ser una qüestió de mà d’obra barata, ens hi oposarem frontalment».

L’edil assenyalava que aquest problema es produeix en molts altres serveis i, per això, el portaveu d’ECP va recordar que, en la negociació del pressupost, van acordar amb el govern que es duria terme una auditoria dels contractes públics per analitzar-ne les condicions i tenir un major control d’aquests.