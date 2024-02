El Carnaval de Tarragona engega aquest cap de setmana amb una nova edició de la Disfressa d'Or

Aquest divendres engega el Carnaval de Tarragona que durant 12 dies omplirà la ciutat de colors, disbauxa i descontrol. I arrenca amb la força de la Disfressa d’Or, un certamen que enguany arriba als seus 25 anys i que any rere any ha anat creixent amb qualitat, èxit de públic i participació. Enguany són 13 les comparses que pujaran a l’escenari, amb la cantant i actriu Patricia Fernández com a presentadora i amb la novetat que la gala serà retransmesa en directe per Tac12.

Les comparses opten a 800€ com a primer premi, que enguany passa a dir-se Premi Parc Central, en col·laboració amb el centre comercial; i 500€ els que quedin en segon lloc. Les participants són l’Albada, Amics de la Part Alta, Colours Fantasy, Comparsa Carmelites, Disc 45, Fotem-li Canya, La Ballaruga, la Unió d’ACUAE, Magic Dansa, Nou Ritme, Sinhus Sport, Som i Serem Urban Style i Spectrum Comparsa.

Durant la gala, que començarà a les 19.30h a la Tarraco Arena Plaça, comptarà també amb la participació especial d’Escola de Dansa i Comparsa Grup Aerodance i Cromatic Fusion, Rei i Concubina, d’enguany. L’obertura de portes serà a partir de les 18h i tothom qui ho vulgui encara pot adquirir entrades a wwww.tarragonamusicfestival.com

D’altres cites imperdibles del primer cap de setmana de Carnaval seran la 9a Xarronada Popular, el dissabte 3 a partir de les 15h al Parc Saavedra, que amb Sageta de Foc es podrà degustar un any més el xarró, una escudella típica del Camp de Tarragona i d’aquestes dates o el Concurs de dibuix organitzat per Mercats de Tarragona, que serà el divendres.

Altres activitats dins la programació

En coordinació amb altres departaments i conselleries, el dissabte també serà l’última oportunitat de fer el taller de construcció d’andròmines a l’Espai Jove Kesse; així com les dues sessions del taller de llànties eròtiques, Flamma Amatoria, que ha organitzat el Patronat Municipal de Turisme i del qual ja se n’han exhaurit les entrades. Es tracta d’una activitat de divulgació del que van ser uns objectes ben quotidians de l’imperi romà, acompanyat tot de maridatge amb vins del territori.

La Bóta i el Ball

De cara al dimarts 6 de febrer, el Bastiment de la Bota i la Presentació del Ninot i la Ninota a la Plaça de la Font a les 12h; a càrrec de l’empresa Vaula & Arts i de l’Associació per a la Conservació de les Figures Festives, els Sèquits del Rei Carnestoltes i la Concubina, respectivament; començaran a fer lluir la ciutat de l’esperit més carnavalesc. A la nit tindrà lloc una nova cita amb el Ball de Màscares a Casa Miret, on l’únic requisit imprescindible és vestir màscara i seguir un codi de vestimenta sinuós o de còctel, una festa carregada de glamur i misteri.