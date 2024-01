El Mèdol Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona programa una dotzena d'exposicions pel 2024

Algunes es desenvoluparan en espais ruïnosos emblemàtics de la ciutat, com el Banc d'Espanya, la Tabacalera o Ca la GarsaCedida

El Mèdol Centre d'Arts Contemporànies de Tarragona ha presentat aquest dimecres la programació d'enguany formada per una dotzena d'exposicions, una vintena d'activitats i una trentena d'accions formatives.

La majoria d'accions es duran a terme a Casa Canals -lloc de referència pel Mèdol- però algunes es desenvoluparan en espais ruïnosos emblemàtics de la ciutat, com el Banc d'Espanya, la Tabacalera o Ca la Garsa. Vicent Fibla, director de Mèdol, ha reconegut que «no tenir un edifici propi genera limitacions però a vegades les limitacions fan posar les piles».

En la programació destaquen la fotografia de 'The animals' d'Estela de Castro, la col·lectiva d'art digital 'Digital After All' o la de DIS Magazine, un grup d'artistes de Nova York.