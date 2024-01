Dos germans s'enfronten a 18 anys de presó per intentar matar amb destrals dos homes a Tarragona

Dos germans s'enfronten a 18 anys de presó per intentar matar dos homes amb dues destrals el 8 de març de 2022 a Tarragona. Els quatre individus s'havien discutit i colpejat abans perquè dos d'ells van fer fora del pis, on convivien al carrer Sant Miquel, a un dels dos germans. Més tard, els germans van tornar a buscar els altres dos investigats i van agredir-los. En aquesta baralla, un dels homes va perdre el dit petit de la mà esquerra i parcialment dos dits més. Fiscalia els demana 12 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i 4 més per un de lesions amb instrument perillós. També sol·licita 3 anys i 6 mesos de presó per lesions per als altres dos processats i víctimes, un dels quals no s'ha presentat al judici.

La vista ha començat aquest dimecres a la secció quarta de l'Audiència de Tarragona. Fins al moment, han declarat agents dels Mossos d'Esquadra i diversos testimonis dels fets. Els tres acusats, dos d'ells en presó preventiva, està previst que declarin al final de la jornada.