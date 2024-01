Unió de Pagesos convoca mobilitzacions a Catalunya el 13 de febrer

Pagesos conduint tractors per l'N-240 entre el Morell i Tarragona en la protesta organitzada per Unió de Pagesos per denunciar la situació de la pagesia.ACN

Unió de Pagesos ha convocat mobilitzacions a Catalunya pel proper 13 de febrer per protestar contra la «greu situació de la pagesia davant de costos desmesurats i els efectes de la sequera». Coincidint amb una onada de protestes a Europa, el sindicat agrari a Catalunya ha anunciat que faran marxes i talls a autopistes sense perjudicar les connexions locals, i accions al Port de Tarragona «contra importacions de mercaderies que fan competència deslleial als productes catalans». Unió de Pagesos és aquest dimarts a Madrid per reunir-se amb el secretari general del Ministeri, Fernando Miranda, a qui demanaran una moratòria indefinida per al Quadern Digital i «acabar amb la càrrega burocràtica per a la pagesia».

A banda de les mobilitzacions a Catalunya pel dia 13, Unió de Pagesos també farà una tractorada a Madrid, amb Unió d’Unions, per reclamar accions per superar la crisi al sector.

El sindicat agrari es queixa d’una baixada de producció generalitzada «a causa de la greu sequera, preus en origen a la baixa i amb encariment desmesurat dels costos de producció, a més d’una burocràcia excessiva que implica temps i augment de despeses per a agricultors i ramaders».

Unió de Pagesos ha denunciat també que el Pla estratègic espanyol de la Política Agrària Comuna (PAC) està «mal dissenyat» perquè no afavoreix la pagesia professional ni compensa les noves càrregues burocràtiques i ambientals que imposa i considera que no està adaptat a la «realitat mediterrània».

Pel que fa a la sequera, Unió de Pagesos reclama al govern que pagui els ajuts compromesos per la sequera de l’any passat en el sector de cereals i herbacis perquè la pagesia pugui assumir els costos de la llavor, el gasoil, l’aplicació de dejeccions i la fertilització del sòl i la sembra, tot i les dificultats de la sequera i els danys de fauna.

Pel que fa al gasoil agrícola, UP demana un «suport més directe i àgil i amb el mínim gravamen». El sindicat exigeix que es reguli un gasoil professional agrari que tingui el descompte al lloc de proveïment, com s’havia fet en l’època postcovid per a tota la ciutadania, en lloc del sistema actual, que consisteix en una desgravació d’impostos a final d’any, quan es presenten les despeses anuals.