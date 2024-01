Les comparses tarragonines ultimen els darrers detalls del Carnaval

La comparsa Colours Fantasy es reuneix dissabtes i diumenges per assajar al col·legi Els Angels de Torreforta.Gerard Marti Roig

Després de mesos de treball, les comparses tarragonines es troben en la recta final de la preparació del Carnaval, que omplirà la ciutat de disbauxa entre el 2 i el 13 de febrer. Enguany, el Rei i la Concubina, els encarregats d’encapçalar aquesta celebració, seran Javier Palacios, de l’Escola de Dansa i Comparsa Grup Areodance (ADC), i Ainara Zapata, de la Comparsa Cromatic Fusion.

La presidenta de l’agrupació, Encarni Izquierdo, explica que porten assajant des de mitjans d’octubre, i que, per ser el seguici de la reina, tenen el doble de feina: «Ens encarreguem de la rua i l’entrada al Teatre Tarragona, entre altres. Tot plegat són més de 30 minuts de coreografies». Míriam Arranz, una de les membres de l’equip directiu d’ADC, coincideix, i expressa que «també s’han de tenir en compte actes, com el Tombet per les escoles, i les entrevistes».

Tot i això, afegeix que enguany ho tenen «més fàcil» amb relació a la disfressa, i que no han escollit una temàtica concreta, sinó que s’han decantat per un estil de «fantasia carnavalesca». L’encarregat del taller i la construcció de Cromatic Fusion, Joan Manel Domènech, declara que «no hem tingut tanta feina com altres anys».

Domènech, qui revela que realitzaran una temàtica inspirada en Wakanda, de la pel·lícula Black Panther, explica que sempre compren el material amb dos o tres anys d’antelació, per preparar-se per a futurs Carnavals, i que el fet de no participar en la Disfressa d’Or els ha servit per invertir més temps en «adornar les disfresses i les carrosses. La Disfressa d’Or era el que ens donava més feina, ja que havíem de fer grans estructures que ens comportaven mesos».

Aquesta és la situació amb la qual s’estan enfrontant algunes comparses, com Colours Fantasy. El seu president, Òscar Urgel, explica que un dels seus reptes és la construcció de les estructures de grans dimensions per a la Disfressa d’Or: «No tenim lloc on construir-les. Les anem fent a parts i les guardem a cases de particulars».

Enguany, la comparsa ha escollit una temàtica relacionada amb Mario Bros. Urgel explica que existeix un grup intern format per les comparses per a decidir les temàtiques, i així no coincidir. «Un mes després del Carnaval, el 80% de les temàtiques ja estan decidides, i nosaltres comencem a fer els dissenys i decidir el funcionament de la rua».

Per la seva banda, Lídia Serrano, presidenta de la comparsa Platinum, explica que s’han decantat per una «posada en escena impactant i amb balls descarats, allunyats dels típics de Carnaval». Tot plegat, combinat amb una estètica planetària i espacial, i amb música de Lady Gaga de fons.

Els efectes de la inflació

Davant l’increment dels preus en els materials per la confecció de les disfresses, algunes comparses han hagut d’augmentar les seves quotes, excepte Platinum. Míriam Arranz, d’ADC, argumenta que «les plomes han triplicat el seu preu, i el de les teles s’ha duplicat». Amb tot, Arranz destaca que no han notat una disminució en la participació: «És un Carnaval molt especial, perquè no guanyàvem un regnat des de feia 13 anys».

Els de Colours Fantasy han incrementat les quotes «en un 20%», però tampoc han notat una disminució de la participació. Per contra, des de Cromatic Fusion, Joan Manel Domènech explica que s’ha trobat que «families de tres nens on abans sortien tots, ara només un o dos».

Reciclar materials de disfresses d’altres anys, i encarregar-se de la major part de la decoració són algunes de les tècniques que les quatre comparses han emprat per estalviar-se diners. Amb tot, coincideixen a dir que les disfresses continuen tenint un preu elevat, i que a qui li agrada de veritat el Carnaval, «sempre troba una solució per a poder participar-hi».