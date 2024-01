‘The Clothing Loop’, la iniciativa d’intercanvi de roba entre veïns

La iniciativa The Clothing Loop arriba des dels Països Baixos a Tarragona de la mà de Mònica Llobera, que busca expandir aquesta proposta d’intercanvi de roba entre veïns per tota la província. A partir dels inscrits a la pàgina web i a l’aplicació de The Clothing Loop, l’administrador, en aquest cas, Llobera, crearà una llista amb els veïns de les zones que siguin properes a elles.

Després, mitjançant només una bossa, un dels participants l’emplenarà de roba en bon estat que ja no utilitzi, i l’enviarà al següent de la llista, que escollirà la roba que li hagi agradat i n’afegirà d’altra. Llobera explica que els participants poden veure les dues adreces anteriors i posteriors a la seva per si, per algun motiu no poden desplaçar la bossa, ho pugui fer el veí anterior a ells.

També afegeix que les bosses es classifiquen en diferents tipus: «Es poden distribuir en roba per a nens, dones, homes, sabates i abrics, tot i que aquests funcionen en una bossa a part». Ara per ara, a Tarragona, l’intercanvi només comprèn roba de dona. En el cas que la bossa de roba es quedi estancada, Llobera explica que es poden fer dues coses: reproduir el circuit a la inversa o canviar les persones que en formen part, per a «renovar la roba».

Amb tot, l’emprenedora remarca que, perquè el loop tingui força, calen com a mínim 15 persones o més. Això també permetria crear la figura dels observadors, persones que se situïn enmig del circuit i «ajudin a comprovar que la roba que en forma part està en bon estat». Concretament, a Tarragona, Llobera va posar en marxa la iniciativa el 21 de gener i, tot que ha rebut missatges d’alguns interessats, encara no són suficients per crear un loop: «Per exemple, m’han arribat peticions de Calafell i Reus, però no tenen amb qui passar-se la bossa», explica.

Estalvi i comunitat

The Clothing Loop va néixer als Països Baixos de la mà de Nichon Glerum, i ja compte amb més de 419 loops actius. Llobera explica que la iniciativa està formada per tres eixos principals. D’una banda, indica que és ideal per aquelles persones a qui els agrada la roba, però no volen entrar en el cercle de «consumisme màxim» que suposa comprar-la en grans cadenes tèxtils. D’altra, afirma que potencia la sostenibilitat i ajuda a crear un «sentiment de comunitat entre veïns».