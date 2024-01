La taxa d’aturats arriba al 14,5% a Tarragona en l’últim trimestre del 2023

El nombre d’aturats a la província de Tarragona s’ha disparat en el darrer trimestre de l’any passat fins a arribar als 59.900, enfilant la taxa d’atur al 14,5%, segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). Aquesta xifra no es registrava al territori des de feia gairebé tres anys, quan al primer trimestre del 2021 es va arribar a una taxa d’atur entre els tarragonins del 15,5%. Si els últims resultats es comparen amb el mateix període de l’any passat, a la província hi ha 21.000 aturats més.

Entre aquests, la taxa d’atur entre les dones ha pujat set punts, arribant al 17,2%. De forma menys atenuant, la taxa entre els homes ha augmentat lleugerament i se situa en el 12%.

Més enllà del sector serveis, el que més llocs de treballs ha destruït, destaca l’augment d’ocupabilitat a l’agricultura. En l’últim trimestre el sector ha sumat gairebé 4.000 treballadors i ha arribat als 15.300 ocupats. D’altra banda, els sectors de la construcció i la indústria han mantingut els seus registres, amb un total de 23.000 i 72.000 treballadors respectivament.

A part, la població activa s’ha multiplicat en el darrer any, passant de 394.800 a 414.700 persones. El sector de població on més s’ha maximitzat és entre els tarragonins de 20 i 24 anys, sumant 11.000 persones actives. Les franges d’edat més velles registrades, entre els 25 i els 54 anys i dels 55 anys cap amunt, s’han mantingut estables pel que fa a la població activa. En canvi, aquests ciutadans entre la població de 16 a 19 anys ha disminuït lleugerament, arribant a les 7.200 persones actives. Pel que fa a la població inactiva, les darreres dades marquen que hi ha 292.000 tarragonins en aquesta situació. 164.000 d’aquests són jubilats o pensionistes, un sector de la població que ha augmentat un 15% en només dos anys.

Tanmateix, el nombre d’estudiants a la província es manté en els mateixos registres, amb uns 55.000 tarragonins a les aules.