Retiren vuit arbres inestables del carrer Ramon i Cajal de Tarragona

La Brigada Municipal retirarà vuit arbres al carrer Ramon i Cajal aquest dimarts 30 de gener per considerar-se perillosos pels vianants.

Amb els treballs de poda del carrer Ramon i Cajal es van detectar una vuitena d'oms inestables, a l'alçada de l'accés al Parc de la Ciutat, que presentaven problemes de seguretat a causa de les múltiples ferides que aquests presenten com a conseqüència de podes anteriors així com també a causa de cops de vehicles rebuts.

Els arbres seran reposats al llarg d'aquest mateix any amb altres exemplars d'una espècie més apropiada per vies com aquesta, enlloc dels oms actuals.