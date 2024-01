L’Ajuntament de Tarragona vol replantejar l’acord pel Cementiri dels Jans amb el govern britànic

L’Ajuntament de Tarragona està a l’espera d’una reunió amb l’Ambaixada britànica per replantejar l’acord al que es va arribar l’estiu passat perquè el Cementiri dels Jans passi a mans de l’administració local. Segons ha pogut saber aquest mitjà, l’executiu socialista vol redefinir les condicions que es van establir en el conveni —el qual encara no s’ha firmat— que va negociar l’anterior govern amb el del Regne Unit.

Les converses entre ambdues institucions van iniciar-se el 2020. El juny passat, a finals de mandat, es va arribar a un acord pel qual el govern britànic efectuaria la donació del cementiri, de forma voluntària i gratuïta, a canvi de diverses condicions. Entre d’altres, que l’espai ha de continuar tenint l’ús actual i que ha d’estar obert al públic. També que l’Ajuntament s’haurà d’encarregar del manteniment i conservació, tant del terreny com de les làpides, així com de col·locar les llums, els bancs i tots els elements necessaris per garantir la seguretat i el bon estat del Cementiri dels Jans.

Els socialistes consideren que algunes de les clàusules fixades conveni no són favorables per a l’Ajuntament i, per aquest motiu, no s’ha firmat l’acord que va deixar preparat l’anterior govern. Ara, el conseller de Patrimoni, del consistori tarragoní Nacho García, resta a l’espera de reunir-se amb l’Ambaixada del Regne Unit. Tot això, l’executiu reconeix que no es tracta d’una prioritat.

Un cementiri històric

La parcel·la on s’ubica el Cementiri dels Jans, al passeig marítim Rafael Casanova, entre les platges de l’Arrabassada i la del Miracle, va ser adquirida per la corona britànica el segle XIX amb la finalitat d’enterrar els ciutadans que no fossin de la religió catòlica. Aquest espai també conté les restes de soldats anglesos que van lluitar a favor de l’arxiduc Carles d’Àustria durant la guerra de Successió. Els historiadors el consideren el cementiri protestant més antic d’Espanya.