GBI Paprec obté la millor puntuació del primer lot del concurs del nou contracte de la brossa de Tarragona

GBI Paprec SA ha obtingut la major puntuació del primer lot del concurs públic del nou contracte de la brossa de Tarragona. La companyia guanyadora gestionarà el servei de neteja viària, s'encarregarà del transport i recollida de residus urbans, de la neteja de platges i solars així com de la informació i educació mediambiental. L'empresa d'origen francès s'ha imposat a FCC Medio Ambiente, Urbaser SA i la UTE Valoriza Servicios Medioambientales. El contracte tindrà una vigència de deu anys per un valor global de més de 230 MEUR i s'haurà de formalitzar en un ple municipal. L'últim contracte que es va adjudicar a la ciutat l'any 2000 i des de llavors s'han fet pròrrogues.

Segons ha informat l'Ajuntament de Tarragona aquest dilluns, GBI Paprec SA ha destacat «en la bona dedicació al servei de neteja viària, en els recursos materials emprats i en la planificació dels itineraris, també en el servei de platges on aporten nova maquinària tractora no prevista als plecs». També ha previst maquinaria de lloguer pel primer any del servei mentre no arribin els nous vehicles.

Així mateix, ha estat ben valorada per les metodologies que han de permetre donar compliment a la nova llei de residus, en concret en les estratègies per millorar la recollida selectiva, ja que permetran la identificació d'usuaris de tots els contenidors, menys el vidre. Paral·lelament, es posarà en servei una màquina trituradora de poda a la deixalleria que optimitzarà els desplaçaments i un nou servei no previst als plecs de màquina compostadora automàtica, que reduirà les tones d'orgànica que cal enviar a compostatge. El consistori també ha valorat que la companyia fa una «molt bona proposta del servei de recollida porta a porta al polígon comercial de Les Gavarres» per millorar-ne la neteja i facilitar la separació dels residus als establiments i aposten per les illes emergents en alguns punts de difícil accés.

Així mateix, l'empresa aposta per tecnologia amb intel·ligència artificial per controlar els impropis i controlar la qualitat de la neteja i aporta els llocs de treball necessaris per garantir la subrogació del personal efectivament adscrit al contracte de Tarragona.