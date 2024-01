Garreta afirma que Tarragona té marge per créixer en creueristes

El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Saül Garreta, afirma que Tarragona té marge de creixement en l'arribada de creueristes. El 2023 es va tancar amb 122.000 passatgers, un volum «30 o 35 vegades menor que altres projectes amb els quals es compara a la ciutat», expressa en una entrevista a l'ACN. Pel responsable portuari el territori té «capacitat d'absorció sense que es produeixin efectes negatius en l'entorn» i cita Màlaga com a exemple de «topall màxim» que no s'hauria de superar. El port andalús el 2023 s'ha situat en 500.000 creueristes. A banda, espera que el nou contradic de Ponent, que costarà uns 100 MEUR, estigui enllestit en uns dos anys.

«És un projecte amb el qual cada vegada em sento més confortable, en el sentit que té en compte la descarbonització», afirma en relació al creuers. Per Garreta, una de les claus de futur és «atreure creuers que tenen baixes emissions i preparats per endollar-se a l'electricitat quan estan a port». A més, destaca que en el model de Tarragona no hi tenen cabuda els grans vaixells relacionats amb el turisme de masses sinó que l'aposta són embarcacions més petites. «Aquí són de com a màxim 2.500 passatgers, en altres lloc són de 7.000», destaca.

En aquest sentit expressa que els visitants busquen una destinació com la del Camp de Tarragona, amb elements com «la Tarragona romana, el modernisme, el Priorat, la ruta del Cister», entre altres, que ajuden a «desestacionalitzar». «Si aporten valor al territori, no gentrifiquen, contracten guies i actors... en funció que això vagi passant, serà positiu», assenyala.

El contradic, en dos anys enllestit

El president del port explica que tenen una capacitat d'inversió d'entre 25 i 30 MEUR anuals. El nou contradic de Ponent però, costarà uns 100 MEUR. Per això han presentat el projecte a una convocatòria de fons europeus que esperen rebre, però en cas contrari l'obra tirarà endavant «sí o sí». Garreta destaca que aquest nou espai «és bàsic». «Ens fa tenir un port més segur, genera uns espais que s'han de dedicar a la transició verda, és la peça que ha de reduir la bocana del port a 450 metres. Si algun dia hi ha un vessament, un problema de plàstic o alguna contingència, és molt més segur», remarca.

Sobre la possibilitat que aquest nou contradic pugui generar efectes secundaris en el moviment de sorra a la platja de la Pineda, el president manifesta que «s'han fet estudis al més alt nivell» per constatar que no hi haurà problemes i indica que vinculada a aquesta obra hi ha la recuperació de 37 hectàrees de la Xarxa Natura 2000 de la Pineda.

També en matèria mediambiental, avança que estan treballant en un projecte per «regenerar el fons marí» de la costa tarragonina, que permetrà «complementar» l'Anella Verda de la ciutat amb una «Anella Blava». Paral·lelament, i vinculat amb la indústria química, apunta que estan treballant en iniciatives per capturar CO2

A nivell ferroviari, reclama «que l'Estat es posi les piles», especialment en dos aspectes: el corredor mediterrani i la capacitat de la línia entre Tarragona i Saragossa. Aquesta darrera el preocupa especialment perquè a dia d'avui «té una capacitat molt baixa» i és «estratègica» pel sector agroalimentari per tal de poder portar cereals «a prop dels consumidors finals», que són les fàbriques de pinsos i les granges. «No pot ser que el port de Tarragona sigui un magatzem de cereals. Té més sentit que estigui a la zona de Lleida, la franja o Aragó», raona.

En aquesta línia, posa de manifest que la creació de la nova terminal de Guadalajara-Marchamalo que impulsa el port de Tarragona servirà com a centre logístic de les mercaderies que arribin per via marítima i tinguin com a destinació final el centre de la península Ibèrica. La terminal ha iniciat la segona fase de les obres, per valor de 22 MEUR i que duraran un any. «Enguany estem acabant d'organitzar tota la part de les operacions. S'haurà d'omplir de contenidors i estem establiment aquests operadors del sector logístic», finalitza.