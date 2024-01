El Club de Pensionistes de la Casa del Mar de Tarragona tindrà un protocol per a casos de maltractaments de dones grans

L'Arc Serveis , empresa que treballa amb gent gran o amb dependència en continua recerca en la millora de la qualitat de vida del col·lectiu, ha elaborat un protocol específic per al Club de Pensionistes de la Casa del Mar de Tarragona per a la prevenció, detecció i intervenció envers el maltractament a dones grans. L'objectiu és oferir eines i habilitats per garantir una bona actuació davant la sospita o certesa d'un cas de maltractament, i alhora, contribuir a l'alleujament d'una situació de maltractament mitjançant la prevenció i intervenció precoç.

El protocol

El protocol anirà adreçat a la Junta del Club de Jubilats i tindrà línia directa amb les dones grans que visitin el casal o participin en els tallers que s'organitzen mensualment. El document incorporarà mesures de prevenció que donen continuïtat a les sessions de formació en detecció i identificació de factors de risc i senyals d'alarma, a les quals va participar el Club de jubilats. Entre les mesures, hi ha les campanyes de conscienciació i divulgació de recursos , així com apropar aquestes eines i els circuits socials i d'ajuda ja existents a Tarragona (Serveis Socials, Guàrdia Urbana, centres de salut, Cos dels Mossos d'Esquadra ORG-GAV, etc...).

El passat mes de novembre, L'Arc Serveis i els Mossos d'Esquadra – a través de l'ORC (Organització de relacions amb la comunitat) i el GAV (Grup d'atenció a la Víctima)- van oferir la sessió formativa 'Prevenció, detecció i intervenció envers el maltractament de les Dones Grans', que va reunir a l'Espai Tívoli del Vendrell diferents associacions de jubilats del Camp de Tarragona i del Penedès, entre elles, la Junta del Club de Pensionistes de la Casa del Mar de Tarragona, encapçalada pel seu president, César Griñó.

Acompanyament d'entitats en la lluita contra el maltractament

La gerent de L'Arc Serveis, Jerusalem Torra, explica que, entre les funcions de l'empresa, hi ha «l'acompanyament a diferents entitats i associacions de gent gran del territori envers el maltractament de les persones majors i, especialment de les dones grans, amb l'elaboració de protocols adaptats».

L'Arc Serveis aconsella elaborar protocols «fets a mida» i es compromet a modificar o afegir qualsevol canvi en les diferents normatives. Alhora, recorden que actualment les dones de més de 60 anys representen el 6,49% de les dones que truquen a la línia d'atenció de dones en situació de violència masclista, segons dades de l'Institut Català de les Dones.