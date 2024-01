ERC denuncia que Viñuales «defensi els interessos privats» i faciliti les obres del càmping a la platja Llarga

El Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona considera un «error» que l’alcalde Rubén Viñuales hagi tirat enrere el recurs judicial que va presentar el govern liderat per Pau Ricomà per evitar que es fessin les obres que està executant ara mateix el Càmping Las Palmeras. «Viñuales ha donat les claus de la platja Llarga al càmping sense que la ciutat hi pugui dir res. Per culpa d'això, ara hem de presenciar com es carreguen la duna natural i la substitueixen per una duna artificial amb estructures de plàstic a l'interior, de la qual alguns dels materials no són biodegradables», ha expressat Xavi Puig, portaveu adjunt d’ERC.

El republicà afegeix que «la platja Llarga no és de cap empresa, és de tots els tarragonins. Això és el que estava defensant l'Ajuntament des del nostre mandat, per tal que decidir com ha de ser la platja sigui un consens entre Tarragona, el càmping, la Generalitat i l'Estat». També denuncia que «ara, el PSC el que està fent és consolidar que aquest càmping pugui fer prop de 200 metres d'esculleres artificials de pedra, absolutament impròpies de la platja Llarga».

Des d’ERC, tal com va fer dimecres passat, exigeixen un cop més al govern municipal que aturi aquestes obres i que «defensi els interessos públics i no els privats». Puig recorda a Viñuales (PSC) i a l’Estat (PSOE) que la platja és pública i que una part del càmping està sobre sòl públic cedit en concessió.

Considera que «és una vergonya que els tarragonins ens quedem sense platja degut el canvi climàtic i el càmping mantingui intactes les seves fronteres. La concessió d'ús privatiu de l'espai públic s'ha de revisar. Tenim l’obligació com a Ajuntament de garantir l'ús públic de l'espai públic, cosa que ara no passa».

El mateix conseller posa en dubte la posició de l’alcalde en aquest tema, i apunta que «decep veure com Viñuales segueix l'estela de Ballesteros: tot pels lobbies i actuant d'esquena a la ciutat. Malauradament, ha demostrat que poc l'importa el nostre patrimoni natural i els interessos dels tarragonins. Si fes un pas endavant suposaria obligar l'Estat a revisar la concessió que té el càmping per a ús privatiu, i el càmping hauria de retranquejar la seva tanca fins al punt que sigui pròpiament privada. Conclou demanant a l'alcalde que «rectifiqui la seva decisió».

L’actuació que s’està portant a terme a la platja Llarga té una afectació de 900 metres a la línia litoral i es basa en unes excavacions de fins a 3,5 metres que suposarà la col·locació de mantes de material geotèxtil, d’elements plàstics no biodegradables. Aquests elements, quan hi hagi un temporal que esgarrapi una part de la duna, deixaràn a la vista plàstics i altres materials artificials que «no han de formar part de l'entorn de la platja Llarga». Puig ha afirmat que si el càmping sobreviu a tots els temporals, és perquè «està damunt de la duna, que no és seva».