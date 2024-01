El Parc Francolí ha sumat més zones d’aparcament regulat en els darrers dies. Aquestes mesures es veuen «desmesurades» des del grup municipal d’Esquerra Republicana.

«No té cap sentit pintar de blau carrers que no són comercials, no hi ha una necessitat real de rotació de vehicles», va apuntar la portaveu del grup, Maria Roig.