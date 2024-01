El desè campionat de robòtica de Lego se celebra aquest dissabte al matí al Carmelites

La desena edició del Campionat de Robòtica Intern First Lego Carmelites se celebrarà demà al matí al saló d’actes Pare Palau de l’edifici de Secundària de Carmelites. La competició arrencarà a les 9.15 h i continuarà fins a les 11.30 h.

Cada any, el torneig gira al al voltant d’un tema relacionat amb com es pot transmetre una passió mitjançant les tecnologies STEAM per fer-ho arribar al màxim de gent possible. El funcionament de la competició es basa en el fet que els alumnes han de realitzar dos proves. Primer, una presentació d’un treball de recerca sobre el tema fixat per l’organització de la First Lego League.

Disseny de robots

I la segona prova consisteix en el campionat de robòtica, superant unes proves amb un robot que ells mateixos han dissenyat i que consisteix en anant fent proves per aconseguir la puntuació més alta possible. Aquesta competició està oberta a tothom que vulgui assistir a veure una activitat que a l’escola es treballa des de l’àmbit curricular en l’assignatura de tecnologia a 1r i 4t ESO.

A més, la competició és classificatòria per la participació al campionat territorial, que enguany se celebrarà a Reus. L’escola tarragonina és el centre que aporta més equips en un campionat intern a nivell estatal.