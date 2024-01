Tarragona es prepara per a la preinscripció escolar

’Oficina Municipal d’Educació (OME) ultima els preparatius aquestes setmanes per a la preinscripció escolar, que tindrà lloc entre el 6 i el 20 de març. Durant aquestes dates es duran a terme accions adreçades a les famílies per tal que disposin d’informació suficient per participar en l’elecció de centre educatiu.

En els propers dies, totes les famílies amb infants nascuts el 2021 rebran al seu domicili la Guia de centres educatius de Tarragona, per facilitar el coneixement de l’oferta educativa de la ciutat. També es podrà recollir aquesta directament a la seu de l’Institut Municipal d’Educació.

L’elecció d’un centre escolar és un moment important per a les famílies que requereix informació i orientació. Amb l’objectiu d’ajudar mares i pares en aquest procés de preinscripció i matrícula, l’Ajuntament disposa de l’Oficina Municipal d’Escolarització, en la qual s’ofereix assessorament tècnic especialitzat. Aquest servei es troba a la seu de l’Institut Municipal d’Educació (av. Ramón y Cajal, 70).

Durant el mes de febrer, es podrà consultar al web de l’Oficina Municipal d’Escolarització el recull amb tota la informació de les portes obertes del municipi, així com les novetats sobre la normativa que ha de regular el procés de preinscripció pel curs 2024-2025 (https://www.tarragona.cat/educacio)

Avançant en l’Equitat educativa

La passada setmana van tenir lloc els primers tallers adreçats a les famílies d’infants de 2 anys que han de participar enguany en la preinscripció. Com a novetat i mesura per combatre la segregació escolar, s’ha introduït el projecte “Barreja’t amb mi” proposat per Save the Children, amb l’objectiu de reflexionar sobre la diversitat als centres educatius i animar a les famílies a participar de les portes obertes dels centres educatius del municipi.

Destacar també que, en el marc dels acords de la Taula Local de Planificació i en corresponsabilitat amb el Departament d’Educació de la Generalitat, aquest any es constituiran a Tarragona les unitats de detecció, responsables de coordinar les actuacions relacionades amb la detecció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques i amb la valoració de l'evolució d'aquestes necessitats.