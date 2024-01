Neix a Tarragona el Festivalet Blau, un esdeveniment literari al voltant del llibre infantil

Tarragona compta amb una nova cita literària: el Festivalet Blau, un nou esdeveniment literari al voltant del llibre infantil i juvenil de creació i impressió local. L’esdeveniment, organitzat per l’editorial tarragonina ‘Piscina, un petit oceà’, compta amb el suport de la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona i la col·laboració d’una dotzena d’organismes, institucions i d’entitat culturals més de la ciutat.

Del 22 de febrer al 12 de març Tarragona viurà la primera edició del festival amb una quinzena d’actes adreçats a tots els públics que es realitzaran tots ells a llibreries, biblioteques, impremtes i espais culturals de la ciutat.

Aquest matí, la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha donat el detall d’aquest nou esdeveniment cultural acompanyada del seu director, l’escriptor, actor i fundador del projecte editorial ‘Piscina, un petit oceà’, Joan Rioné.

Sandra Ramos ha posat en valor que “Tarragona és una ciutat molt activa culturalment. Des de l’Ajuntament donem tot el nostre recolzament a propostes culturals que ens arriben de la mà del nostre ric teixit cultural i que fomenten, en aquest cas, la creació i l’impuls a les lletres”, ha dit la consellera.

Per la seva banda, el director del Festivalet Blau, el tarragoní Joan Rioné, ha volgut destacar “el bon moment que viu a la nostra ciutat la Literatura Infantil i Juvenil amb nombroses iniciatives com ara noves llibreries, el dinamismo de las Biblioteca Pública i de la Pepita Ferrer, noves iniciatives editorials que sorgeixen així com rics col·lectius de creadors”. Rioné ha manifestat que “el Festivalet Blau pretén visualitzar aquest panorama i fer-ne partícip a la ciutat. Creiem que és el moment de crear un festival que aglutini aquesta força i per això cal visualitzar tant els espais (llibreries, biblioteques, centres culturals) i les persones que generen aquesta activitat cultura”.

Sota aquesta premissa, el Festivalet Blau el protagonitzaran les llibreries i els actius de literatura infantil i juvenil amb «garantia de proximitat», és a dir, de creació i impressió local, així com editorials convidades.

El nou festival també neix amb la voluntat de dinamitzar llibreries i actius de la Literatura Infantil i Juvenil de Tarragona, visualitzar la creació local, mobilitzar lectors, crear llocs de trobada, sumar i crear nous públics, col·laborar d’una manera activa a crear hàbits lectors, promocionar les llibreries i el llibre local (per extensió impremtes, dissenyadors, il·lustradores, autores, correctors...), i promocionar i mostrar el panorama de la Literatura Infantil i Juvenil del territori.

A banda del suport de l’Ajuntament de Tarragona a través de la Casa de les Lletres, el Festivalet Blau compta amb altres col·laboradors com ara els Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura de la Generalitat, el Port de Tarragona a través del Teatret del Serrallo, les llibreries de la ciutat, la Biblioteca Pepita Ferrer, la Biblioteca Pública de Tarragona, l’Escola de Lletres, l’AIT (Associació d’Il·lustradores de Tarragona), EMATSA, la Cambra de Comerç de Tarragona, Indústries Gràfiques Gabriel Gibert, Insitu Comunicació, Editorial Takatuka, i el Genet Blau editorial. El cartell ha estat creat per les il·lustradores Alejandra Zúñiga i Yolanda Díaz.