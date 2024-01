La Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos intensifiquen el patrullatge a Llevant

La unitat dron de la Guàrdia Urbana va actuar ahir al vespre a Llevant intensificant d’aquesta manera la vigilància a les zones on s’han detectat fets delictius les últimes setmanes. Aquesta és una de les mesures acordades durant la reunió que dilluns a la tarda va mantenir l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, la regidora de barri de Llevant, Isabel Mascaró; la consellera Sonia Orts, l’intendent major de la Guàrdia Urbana, Manel Vázquez; i el cap de l’Àrea Bàsica de Seguretat del Tarragonès de Mossos d’Esquadra, l’inspector Ramon Franqués, amb representants de la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant i totes les associacions de veïns.

La trobada de dilluns és la segona que manté l’alcalde amb representants veïnals de Llevant per parlar de temes de seguretat. De fet, el 12 de desembre es van acordar mesures com la intensificació del patrullatge a la zona amb un dispositiu conjunt entre Mossos d’Esquadra (qui té la competència en Seguretat Ciutadana) establint una periodicitat a la zona. També es va decidir que la unitat de drons actués cada setmana, així com la unitat mòbil de denúncies. «La seguretat ens preocupa i ocupa, per això la competència recau a les meves mans. Però la seguretat es treballa en silenci perquè és la clau perquè funcioni. Ens vam comprometre amb els veïns a informar-los puntualment del que anem fent perquè hem intensificat els dispositius de seguretat a tota la zona», remarca l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

De fet, les darrers dues setmanes ja s’ha actuat amb la Udron a tota la zona de Llevant. «Vam acordar amb la Federació d’Associació de Veïns elaborar informes periòdics explicant les mesures que aplicarem en tot moment. Aquesta informació l’elaborarem conjuntament amb Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, perquè la responsabilitat de la seguretat és compartida», remarca la regidora de barri, Isabel Mascaró.

«La Seguretat Ciutadana és una de les prioritats d’aquest Equip de Govern i de la mateixa manera que vam actuar a sant Salvador, a Campclar i Bonavista, a la Part Baixa o a Pere Martell ho estem fent des de fa setmanes a Llevant», conclou l’alcalde Viñuales.