Aturen un camioner que octuplicava la taxa d'alcohol permesa a l'AP-7 a Tarragona

Aquest dimarts els Mossos d'Esquadra van detectar un camioner que conduïa de manera extremadament erràtica a l'autopista AP-7, a l'altura de Tarragona. Una patrulla de la policia catalana va detectar el vehicle, que transportava iogurts des de Barcelona i en direcció a València, conduint en ziga-zaga per l'autopista i fins i tot envaint el voral de la via.

Davant la gravetat de la situació, les autoritats van procedir a aturar immediatament el conductor per sotmetre'l a la prova d'alcoholèmia. El resultat de la prova va deixar bocabadats els agents, ja que el camioner va registrar una taxa d'1,30 mg/l en la prova d'aire expirat, més de vuit vegades el límit permès per la llei per a conductors professionals que és de 0,15 mg/l. Posteriorment se li va realitzar el control de drogues el resultat del qual va ser negatiu.

Aquest nivell d'alcohol a la sang és considerat extremadament perillós i pot tenir conseqüències fatals en la capacitat de conducció. Els Mossos d'Esquadra, actuant ràpidament, van procedir a la detenció del conductor i li van formular càrrecs per un delicte greu contra la seguretat viària.