Els turistes a Tarragona van gastar 404 € de mitjana per estada el 2023, segons Atrápalo

Els turistes que van visitar Catalunya el 2023 van gastar uns 466 euros per pernoctació, en estades que van ser de mitjana d'unes 4,1 nits. És una de les dades que dona l'informe 'Hàbits 2023 i tendències el 2024' de la plataforma Atrápalo, elaborat amb les dades de reserves fetes des de la seva pàgina web.

En un comunicat, Atrápalo ha detallat que Catalunya es caracteritza per tenir una varietat de localitats turístiques que atrau tot tipus de turistes, tant per l'oferta rural com per destinacions urbanes i de sol i platja.

Pel turisme rural, Girona és una de les principals destinacions escollides pels espanyols a Catalunya, amb un temps mitjà de 3,9 nits de pernoctació i una despesa d'uns 739 euros per estada, sent la destinació de la comunitat amb la despesa més elevada.

Per localitats, Begur (Baix Empordà), Cadaqués (Alt Empordà) i Llafranc són les localitats més demandades per a la pràctica del turisme rural a Catalunya. Pel que fa al turisme urbà, la ciutat de Barcelona s'emporta bona part del turista procedent d'Espanya, amb un temps mitjà de pernoctacions de 4,3 nits i una despesa de 254 euros.

Finalment, la Costa Daurada, ubicada al Camp de Tarragona, és una de les destinacions més populars per al turisme de sol i platja a Catalunya, amb un temps mitjà de pernoctacions de 4,2 nits i una despesa de 404 euros per estada.