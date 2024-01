En Comú Podem Tarragona carrega contra el PSC per no promocionar prou la tarifa social de la taxa d'escombraries

En Comú Podem Tarragona ha carregat contra el govern de la ciutat (PSC) per no promocionar prou la tarifa social de la taxa d'escombraries. Es tracta d'una mesura «pionera al Camp de Tarragona» que els progressistes van pactar amb l'executiu municipal per als pressupostos de 2024 i que permet que les persones beneficiaries paguin una tarifa fixa de 50 euros anuals.

Segons el portaveu d'ECP, Jordi Collado, «el govern no ha fet prou esforç per apropar aquesta bonificació a la gent que no està dins el circuit de serveis socials o que no fa ús de les xarxes socials, com poden ser les persones grans». Aquest dimarts els comuns han repartit uns butlletins informatius pel barri de la Floresta per informar-los i animar-los a sol·licitar l'ajut.