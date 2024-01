Tarragona adquireix una màquina garbelladora de microplàstics

El Departament de Neteja Pública ha adquirit una màquina garbelladora de microplàstics, també anomenats pèl·lets, que ja treballa a les platges de la ciutat. La consellera de Neteja, Sonia Orts, ha anunciat aquesta mesura ja que «l’Ajuntament de Tarragona, conscient de la presència d’aquests elements i de la problemàtica existent, com a residus que contaminen el nostre litoral, ha actuat preventivament adquirint aquesta maquinària, per tal d’aconseguir separar-los de la sorra de manera efectiva».

El dispositiu és un petit tractor que porta incorporat un rasclet a la part posterior i un dispositiu que recull els residus. Aquesta maquinària és completament nova i a Tarragona s’estan fent els primers assajos, les primeres proves.

La consellera apunta que tot i que «actualment la neteja de les platges ja es duu a terme de manera manual i mecànica, aquestes eines no son tan precises per començar a eliminar els pèl·lets i calia trobar una solució per disminuir en gran mesura aquests fragments tant petits». Així mateix, Orts, ha felicitat la iniciativa apuntant que «disposar d’una màquina així ens permetrà tenir un millor estat de la neteja de les nostres platges i cales i reduir l’impacte ambiental dels residus al litoral tarragoní».

El vehicle prové d una subvenció dels fons Next Generation i ha costat 16.000€.