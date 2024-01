L’exposició ‘Artist s contemporan s’ del MAMT visibilitza i reivindica l’art fet per dones

Una exposició d’art que alhora pretén ser una iniciativa reparadora. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) va estrenar ahir la mostra Artist s contemporan s, formada per obres de 15 autores i amb la qual es pretén reivindicar l’art fet per dones per tal de compensar la seva escassa presència al món de l’art al llarg de la història. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, va inaugurar l’exposició, que va considerar «de gran rellevància artística i social» atesos els objectius que persegueix.

Artist s contemporan s es podrà visitar des d’ara fins al desembre, en l’horari habitual del museu i, com sempre, de franc (www.dipta.cat/mamt). Està repartida per diferents sales del museu, al costat d’obres de la col·lecció permanent. Inclou obres de diferents gèneres (fotografia, videoart, escultura, instal·lacions...) de les artistes Alba G. Corral, Alba Sotorra, Ariadna Parreu, Ester Ferrando, Gemma Clofent, Lídia Porcar, Mary Chordà, Mariaelena Roque, Mariona Moncunill, Montserrat Cortadellas, Montserrat Gomis, Núria Rion Virgili, Roser Caminal, Raquel S. Friera i Vanessa Pey. Produïda pel MAMT, la mostra compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat.

Amb l’exposició es visibilitzen obres de dones artistes que es trobaven a les reserves del MAMT i se n’incorporen d’altres per mitjà d’adquisició o préstec amb compromís de compra. Artist s contemporan s inclou una selecció d’artistes de formació i trajectòria consolidada dins de línies de recerca en llenguatges contemporanis i amb consideració i experiència a dins i a fora del país.

«La intenció és restituir les autores en el conjunt de la col·lecció i exposar-les de manera que es repari el desequilibri de gènere», va destacar la curadora de la mostra. Assumpta Rosés. De la seva part, la presidenta de la Diputació va assenyalar que aquesta iniciativa «forma part de les múltiples accions de la Diputació de Tarragona per visibilitzar i impulsar la presència femenina en diversos àmbits d’activitat».

Al llarg de tot l’any, Artist s contemporan s es complementarà amb activitats paral·leles a l’entorn de les obres, de les autores i de l’objectiu general de la mostra.