L'Amfiteatre acull, un any més, la recreació del martiri dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi

L'Associació Cultural Sant Fructuós ha dut a terme, un any més, la pregària i lectura de la Passió Fructuosi, avui a les 10 hores a l'Amfiteatre de Tarragona. La representació recrea el martiri que van patir el bisbe Fructuós i els diaques Auguri i Eulogi l'any 259 dC, el mateix dia, hora i llocs on van succeir els fets.

La cerimònia ha estat seguida per una assemblea dels socis que conformen l'agrupació, a les 12 h. a l'Hotel Ciutat de Tarragona. A més a més, aquesta tarda, a les 18 hores, es realitzarà una missa Pontifical de Sant Fructuós a la Catedral de Tarragona.

La història darrere la recreació

El 21 de gener de l’any 259, Fructuós, Auguri i Eulogi són portats a l’Amfiteatre romà de Tarragona, on seran cremats vius per ordre del governador Emilià. Segons les actes del martiri, bisbe i diaques són acompanyats fins al final per la comunitat cristiana de la ciutat i molts gentils. Uns gentils que estimen els màrtirs i admiren la seva tasca, tot i no compartir amb ells la fe.

Disset segles després, l’Associació Cultural Sant Fructuós actua com un pont entre l’Església, la cultura i la societat L'agrupació treballa per donar a conèixer la figura de Fructuós i apropar el patrimoni paleocristià de Tarragona al públic en general.