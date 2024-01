Garreta proposa fer servir petites dessalinitzadores portàtils per mitigar els efectes de la sequera

El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Saül Garreta, obre la porta a utilitzar petites dessaladores portàtils per reduir l'ús d'aigua de boca i mitigar així els efectes de la sequera. En una entrevista a l'ACN, Garreta ha explicat que el Port de Tarragona té en marxa una prova pilot per implementar dessaladores portàtils que poden generar 7 metres cúbics (m3) diaris. De moment només estan fent servir aquesta nova tecnologia per fer tasques de neteja, però hi ha la possibilitat de destinar l'aigua a altres usos. El president ha manifestat que aquesta opció pot ser vàlida per l'àrea metropolitana de Barcelona i ha apuntat que portar aigua en vaixells és car. Amb tot, ha assegurat que el port està preparat per si cal fer-ho.

Garreta ha exposat que visualitza dos possibles escenaris en cas que l'àrea metropolitana de Barcelona necessiti portar aigua. El primer és el de vaixells amb aigua de l'Ebre via port de Tarragona. En aquest supòsit ha recordat que des de finals de novembre ja van començar a adequar les instal·lacions fent «proves d'estanqueïtat i pressió» i amb algunes petites millores al moll de la Rioja. «Ens vam moure molt ràpidament. Hem fet la feina», ha remarcat.

Amb tot, manquen «unes petites actuacions» per part de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (Ematsa) «que s'estan desenvolupant». Inclouen «un petit bypass» per evitar problemes de pressió en el subministrament «i una petita canonada» d'uns 60 metres. En cas que s'apostés per aquesta opció, ha advertit que és un projecte car i que també caldrà preparar les instal·lacions de Barcelona per poder injectar l'aigua a la xarxa.

L'altre escenari són les dessalinitzadores. En el cas de la que té en fase de prova el port de Tarragona s'utilitza per tasques de neteja. «És un projecte experimental. Volem agafar experiència en aquesta tecnologia per estar preparats», ha remarcat Garreta. Des de la infraestructura s'hi treballa des de fa setmanes. El responsable portuari ha reconegut que no sap quina opció seria l'escollida i ha demanat «preparar el país pels escenaris de sequera».

Dessalinitzadora a Salou

Més a llarg termini, Garreta projecta fer una planta dessalinitzadora a Salou. Seria a la zona de l'antiga pedrera, molt a prop de la Pineda, a primera línia de mar, en uns terrenys de 8,5 hectàrees que ja són propietat del port de Tarragona. La idea del president passaria per «restituir el volum original» de la zona, fer-hi un amfiteatre per acollir propostes culturals «i a sota una gran dessalinitzadora». «Podem generar aigua per Vila-seca, Salou, Cambrils, Tarragona o Reus», ha assegurat i ha obert la porta que l'Agència Catalana de l'Aigua, el Consorci d'Aigües de Tarragona o Ematsa se'n poguessin proveir, igual que la indústria, ja sigui per al seu funcionament o per produir hidrogen verd.

De moment, ja s'han fet els primers passos. «Hem encarregat un projecte i hem fet uns estudis preliminars per veure si allò és possible, i ho és», ha avançat. Fins i tot no ha descartat que l'equipament també pogués acollir una planta de geotèrmia per abaratir el preu de l'aigua que es reaprofités. Malgrat tot, la iniciativa encara es troba en un estadi força embrionari i no hi ha terminis ni pressupost damunt la taula.