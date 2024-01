Un tràiler a l’Hospital Joan XXIII per formar especialistes en cirurgia ortopèdica i traumatologia

El dijous i divendres d'aquesta setmana, un camió tràiler ubicat a l’aparcament del Parc Sanitari Joan XXIII ha servit per formar professionals del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. El tràiler, de 37.000 quilograms de pes, té vuit llocs de treball i capacitat per a quaranta persones, amb monitors, pantalla de TV general i sistema de vídeo per a demostracions. L’empresa Stryker és qui ha promogut la formació d’aquests dos dies, que s’ha dut a terme de 9 h a 16 h. Es tracta d'un programa de formació amb el qual s'instrueix de manera pràctica sobre models anatòmics, la instrumentació i el tractament de fractures amb sistemes d'osteosíntesi.

Reben la formació tots els especialistes del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i també professionals d’infermeria quirúrgica de l’Hospital Joan XXIII. L'objectiu és millorar l’atenció del pacient politraumàtic i introduir innovacions tecnològiques en l’àrea de traumatologia.

Stryker, que ofereix productes i serveis innovadors a les àrees de medicina i cirurgia, neurotecnologia, ortopèdia i columna vertebral, és una de les empreses líder en tecnologia mèdica del món que contribueixen a millorar els resultats dels pacients i de l'atenció mèdica.