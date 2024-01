Quan costa, de mitjana, comprar-se un cotxe elèctric de segona mà a Tarragona?

Un cotxe elèctric amb l'etiqueta de zero emissions.ACN

La província de Tarragona és l'única de les quatre catalanes on els preus dels cotxes elèctrics de segona mà han augmentat. Ho han fet un 6,4% fins als 34.607 euros de mitjana a finals del 2023. Unes xifres que contrasten amb les de Catalunya, on els cotxes elèctrics de segona mà va costar de mitjana 34.519 euros a finals del 2023, un 10,2% menys que l'any anterior. Així ho indica l'informe anual del portal coches.net i la patronal Ganvam, que ressalta que després d'anys de pujades, durant el 2023 el preu dels vehicles d'ocasió de zero emissions va començar a «donar signes de moderació» a la comunitat autònoma. El descens dels preus s'atribueix a l'augment de l'oferta.

Tot i això, l'informe remarca que la mobilitat zero emissions és una opció «encara inassequible per a gran part dels ciutadans». El document detalla que en l'últim any les vendes d'aquest tipus de cotxes van augmentar un 6,6% a tot l'Estat, fins a les 12.545 unitats, mentre que el 2022 van ser 12.000.

Tot i l'augment de vendes, el percentatge que van representar respecte del total de cotxes d'ocasió venuts a l'Estat va continuar sent «molt petit», amb un 0,6% del total. El model més venut va ser el Renault Zoem, seguit de l'Smart ForTwo. Pel que fa a l'oferta, durant el 2023 va augmentar un 8% interanual a Catalunya i un 3% a l'Estat.

En relació amb el preu, ressalta que la baixada de Catalunya (-10,2%) va ser força superior a la de l'Estat (-5,7%). A finals d'any comprar un cotxe elèctric d'ocasió a l'Estat costava al voltant de 34.818 euros, uns 300 euros més que la xifra catalana. Malgrat tot, l'import es va situar molt per sobre del dels vehicles de combustió: 19.999 euros de mitjana els de gasolina i 17.743 els de dièsel.

En relació amb el comportament de compra, el document indica que dos de cada deu usuaris es va plantejar comparar un elèctric d'ocasió durant l'últim any, però la «desconfiança» en la tecnologia d'aquest tipus de vehicles va ser el «principal fre» per adquirir-lo.