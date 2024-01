Les sol·licituds i els expedients de mediació de l’ICAT pateixen una davallada, que era «esperada»

La mediació és aquell procés alternatiu al judicial en què les diferents parts d’un conflicte arriben a un acord. Amb tot, a causa del poc coneixement que es té d’aquest servei gratuït, aportat pel Servei d’Orientació Mediadora (SOM) de cada territori, o de la mentalitat social i judicial, la mediació, a vegades, no és la primera opció dels ciutadans per a resoldre un conflicte.

Un exemple d’això són les dades de 2023 aportades per l’Il·lustríssim Col·legi de l’Advocacia de Tarragona referents als 72 partits judicials de Tarragona, Valls i el Vendrell. En total, durant 2023, el SOM va rebre 102 sol·licituds de mediació, el que suposa una davallada del 25% respecte a les 136 que es van assolir el 2022. D’altra banda, també s’ha experimentat una disminució en el nombre d’expedients de mediació tramitats: de 315 al 2022, a 281 el 2023.

La cap del Servei de Gestió Econòmica, Personal i Obres dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona, Anna Alcaraz, va apuntar que la majoria dels conflictes són de caràcter familiar (guarda i custodia dels nens, per exemple) o dret privat (convivències veïnals, entre altres). També va afegir que, dels processos de mediació que es van arribar a realitzar, el 44% van tancar-se amb èxit.

Amb tot, Alcaraz va remarcar que «encara costa molt que les dues parts seguin i estiguin d’acord en iniciar el procés». Segons va explicar la presidenta de la Comissió de Mediació de l’ICAT, Maria José Bertomeu, «normalment, les dues parts venen per separat, per comoditat», afegint que «pràcticament, en tots els casos, un dels implicats vol continuar endavant», però, per motius particulars, l’altre, no.

Una davallada «esperada»

Bertomeu va afirmar que la disminució ja es preveia. Una de les possibles causes és que el SOM retornés a la presencialitat, quan, fins ara, les sessions informatives sobre mediació es feien mitjançant atenció telefònica: «Ens hem de replantejar si això és millor per a la persona interessada, ja que no s’ha de desplaçar ni deixar-se veure entrant a la seu del SOM». Per la seva banda, la degana de l’ICAT, Estela Martín, va afirmar que la temporada de vagues al sistema judicial també ha afectat els números: «Si baixa el nombre de demandes tramitades, també ho fa el de peticions de mediació».

Formació i difusió

Amb tot, les tres membres de l’ICAT coincideixen a dir que part de la davallada es deu al desconeixement que es té de la mediació, tant en l’àmbit social com educatiu. És per això que Bertomeu creu que és necessari «fer més incidència en la cultura del consens» en les carreres de Dret.

D’altra banda, Martín va remarcar la importància de continuar formant els jutges en aquesta matèria. A escala social, la Generalitat està executant una campanya publicitària perquè la ciutadania es familiaritzi amb la mediació com a opció.