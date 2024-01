La Sala Trono de Tarragona programa disset espectacles per aquesta primavera

L’obra ‘Lo cant de les ànimes mudes’, de Víctor Català, interpretada per la companyia La Tremenda.La Tremenda

La Sala Trono ja té llesta la temporada de primavera, que tindrà lloc entre febrer i maig. La programació d’enguany tindrà com a fil conductor l’autocrítica, per a posar el focus en «reconèixer els errors i les virtuts d’un propi», tal com va descriure el director de la sala, Joan Negrié. La temporada primaveral està formada per 17 obres, incloses dues estrenes absolutes, i comptarà amb la participació de quatre companyies locals, amb el que la Trono manté la seva essència de «recerca constant de talent tarragoní», tal com va definir Negrié.

Així, la programació de febrer oferirà dues comèdies dramàtiques: Acorar, de Toni Gomila, en què es reflexionarà sobre la identitat col·lectiva dels pobles, i Sucia, de Bàrbara Mestanza, que posarà el focus en un cas d’agressió sexual. Spoiler: un homenatge al cinema, de Xavi Castillo, afegirà el to més despreocupat al febrer, amb un repàs en clau d’humor dels clàssics cinematogràfics.

Març acollirà les dues estrenes absolutes. D’una banda, arribarà Batec, de la companyia Cia Calajo, comèdia dramàtica sobre la convivència entre quatre dones de generacions diferents. D’altra banda, la companyia de dansa Les Imperfectes oferirà El Corralet, espectacle en què es realitzaran 4 solos de dansa en diferents espais del Metropol. La programació de març també inclourà la comèdia dramàtica Austràlia, de Flyhard Produccions, i l’stand-up comedy Risses Xou.

El Dia Nacional del Teatre

En la presentació de la programació, Negrié va posar èmfasi en el 16 de març, quan l’actor Pau Vinyals representarà El gegant del Pi en format monòleg. La Sala Trono i la resta de membres de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), han decidit convertir aquesta data en el Dia Nacional del Teatre, a més d’establir l’acció Cap butaca buida. «El nostre objectiu és que, aquell dia, tots els teatres del país estiguin plens», va explicar Negrié.

Amb aquesta acció es donarà pas a la programació d’abril, on, entre altres espectacles, destaca el Cicle de Màgia, part del Festival Internacional de Teatre Màgic, els dies 20 i 21. A continuació, maig estarà format per 3 representacions: La màquina Hamlet, de Projecte Ingenu, en què el clàssic de Shakespeare es traslladarà al present; Paloma de Parque, monòleg de la mallorquina Clar Ingold; i la posada en escena de Lo cant de les ànimes mudes, obra de Víctor Català.

A banda de les representacions programades, també es faran xerrades, col·loquis i un workshop de dansa abans o després de les funcions, a més de dues sessions d’Open Mic amb vermut inclòs.