El PP vol acabar amb les pintades de les façanes de Tarragona

El PP vol acabar amb les pintades de les façanes i murs de la ciutat. El grup municipal planteja aplicar les ordenances per dissuadir els vàndals a la realització dels actes incívics i transmetre un missatge de tolerància zero. La portaveu Maria Mercè Martorell defensa castigar els incívics, multant les infraccions i obligant a reparar els danys.

Es tracta de la moció que ha preparat el Grup Municipal del PP pel ple ordinari d'aquest divendres i que pretén posar fil a l'agulla en un dels problemes que té Tarragona. “Les pintades són cada cop més presents a les façanes dels edificis de la ciutat. Tenim una ciutat Patrimoni Mundial, i la seva imatge es veu menyscabada”, ha expressat Martorell en roda de premsa, on ha manifestat que les pintades generen un impacte molt negatiu i una sensació d'abandonament i inseguretat molt notori.

El PP vol establir un pla de neteja per retirar eficaçment les pintades en edificis, espais públics i infraestructures i detectar els infractors aprofitant les càmeres de videovigilància i les patrulles de proximitat de la Guàrdia Urbana. “Tolerància zero amb les pintades. Necessitem que es compleixi l'Ordenança General de Convivència Ciutadana i augmentar les sancions econòmiques previstes”, ha indicat la portaveu. Martorell ha explicat que proposen potenciar l'exercici de l'acusació particular per part de l'ajuntament i obrir una línia de subvencions per afavorir l'ús d'un vernís antipintada en les façanes de plantes baixes d’edificis de nova construcció i dels que les rehabilitin.

El grup també contempla la promoció de campanyes de conscienciació i facilitar canals de comunicació anònims i gratuïts per a informar el consistori dels actes incívics. “L'Ajuntament ha de fer tot el que estigui en les seves mans per erradicar les pintades i ha d'aplicar les ordenances i castigar els incívics per aconseguir la capital que tots mereixem i volem: una capital neta, exemplar i lliure de pintades”, ha conclòs Martorell.