ECP vol un monument de Federico García Lorca a Torreforta

El grup municipal d’En Comú Podem demanarà, en el ple d’aquest divendres, la construcció d’un monument en honor a Federico García Lorca a Torreforta, a la plaça que porta el nom del poeta andalús. Aquesta serà una de les mocions que portaran els comuns al ple d’aquest divendres, on també presentaran una altra per exigir que l’Ajuntament es posicioni en contra del transvasament de l’Ebre entre Tarragona i Olèrdola.

Respecte a la primera, el conseller d’ECP, Toni Carmona, afirmava ahir que és una actuació que ajudaria a «dignificar els barris de Ponent». A més, assegurava que és «un acte de preservació cultural i un recordatori dels valors que defensava García Lorca». L’edil explicava que aquest «homenatge permanent» ha de servir perquè la seva influència «no sigui efímera».

Carmona explicava que la decisió d’ubicar-la a Torreforta té dos motius. Primer, que hi ha una plaça amb el seu nom i, segon, que és «un barri amb una important influència del sud d’Espanya, ja que molts immigrants de Múrcia, Andalusia i Extremadura van arribar entre els anys seixanta i vuitanta a Ponent». «Molts veïns se senten identificats amb el poeta i dramaturg», afirmava el conseller.

D’altra banda, el portaveu d’ECP, Jordi Collado, anunciava que portaran al ple una altra moció per reclamar que l’Ajuntament rebutgi el transvasament de l’Ebre i que el govern municipal insti l’Estat i la Generalitat a estudiar un canvi d’ubicació de la dessaladora de Foix a les comarques del Llobregat, on pateixen l’escassetat d’aigua. «No ens trobem davant d’un problema conjuntural, sinó estructural», expressava l’edil. Així, Collado creu que cal treballar per buscar altres solucions a la problemàtica de la sequera.