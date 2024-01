Junts posa l’accent en el voluntariat i el verd urbà pel pròxim consell plenari de Tarragona

La consellera Elvira Vidal serà l’encarregada de defensar les dues mocions presentades pel Grup Municipal Junts per Catalunya al consell plenari de l'Ajuntament d'aquest divendres. La primera fa referència a reobrir el Punt del Voluntariat tancat el 2019. La segona per donar continuïtat i fomentar Tarragona com a Vila florida.

La primera moció que portarà al ple d’aquest divendres la consellera Vidal és per a tornar a obrir el Punt del Voluntariat. Aquest punt va tancar l’any 2019 i no s’ha tornat a obrir des de llavors i cap altre grup ha presentat la iniciativa des d’aquell any. “La tasca de les entitats i persones voluntàries són el Cor de Tarragona, la seva empenta ens encoratja a fer valdre, reconèixer i impulsar la feina que fan aquestes persones i entitats”, afirma Vidal.

Per Junts, els voluntaris són una part molt important de la societat, segons la consellera “espero de tot cor que aquesta moció s’aprovi i es puguin dotar de recursos suficients aquestes entitats per a continuar ajudant a la ciutadania que ho necessiti. Hi ha persones que sense esperar res a canvi donen el seu temps i els seus coneixements per ajudar els altres, i aquests són els voluntaris”.

A part de la reobertura del punt, Junts demana també crear un banc de recursos per acompanyar al voluntariat en la constitució i gestió d’entitats i accedir a ajuts i subvencions, constituint també el Consell Municipal del Voluntariat perquè hi hagi coordinació amb tots els departaments de l'Ajuntament. Vidal ha acompanyat la presentació de la moció amb una carta personal adreçada a totes les entitats del voluntariat de Tarragona.

La següent moció portada al ple és per donar continuïtat i fomentar Tarragona com a Vila florida. En paraules de la consellera “Viles florides és una iniciativa de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra a través d'espais verds urbans i enjardinats”.

El que es demana és donar continuïtat a les accions iniciades i promoure les accions de Viles Florides, ja que Tarragona és l'única capital catalana que pertany a aquest moviment.

A banda d’això a la moció es demana dotar pressupostàriament i personalment la partida corresponent dels pressupostos municipals i explorar altres accions per tal d’ampliar les accions ja iniciades.