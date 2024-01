ECP proposa la construcció d'un monument en honor a García Lorca al barri de Torreforta

El grup municipal d'En Comú Podem presentarà una moció al ple de Tarragona amb la proposta de la construcció d'un monument en honor a Federico García Lorca a Ponent.

Els consellers d'En Comú Podem, Jordi Collado i Toni Carmona, han presentat aquest matí les dues mocions que portaran a votació al ple. La primera de les mocions proposa ubicar a l’emblemàtica Plaça que té el nom del poeta a Torreforta, a prop del mercat municipal del barri.

Carmona ha explicat que “la plaça de significativa tradició andalusa, és un espai simbòlic amb un fort arrelament comunitari. La seva elecció com a ubicació per a aquest monument no només realça la importància del poeta en aquesta ciutat sinó que també enforteix els llaços culturals i emocionals entre Lorca i aquesta comunitat.”

Jordi Collado, portaveu de la formació, defensarà el riu Ebre des del palau municipal, en aquest cas la segona de les mocions del grup, reclama que el ple de l'ajuntament rebutgi el transvasament de l'Ebre entre Tarragona i Olèrdola i instar al govern de l'Estat i la Generalitat a estudiar- un canvi d'ubicació de la dessaladora de Foix a les comarques del Llobregat on pateixen l'escassetat d'aigua, així com qüestionar la mesura del transport marítim de l'aigua per l'impacte que genera i la poca efectivitat de la mesura ja que només representa el 2,4% de les necessitats.

Collado ha explicat que tot i la greu sequera que estem patint, no es tracta, segons defensa, només de l'escassetat de pluges, de fet, l'escassetat d'aigua és la conseqüència, segons el comú, d'una nefasta planificació i gestió de l'aigua. «No ens trobem davant d'un problema conjuntural, sinó estructural, durant l'època del tripartit al Govern de la Generalitat es van projectar un seguit de mesures per gestionar millor els recursos hídrics, entre d'altres la construcció de dessaladores per diferents punts de Catalunya, tot això mai es va arribar a executar pels governs que han vingut després, i ara ens trobem en aquesta situació.»

El portaveu també ha volgut reflexionar sobre el projecte Hard Rock i ha carregat contra PSC i ERC per, segons Collado, mantenir viva la flama d'un projecte que consumiria tanta aigua com una ciutat de 200.000 habitants.