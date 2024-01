El Cós del Bou ja es prepara per a la XVII Baixada del Pajaritu

Torna el Carnaval i, amb ell, la ja tradicional Baixada del Pajaritu. El proper dissabte, 10 de febrer, el carrer Cós del Bou, la plaça del Rei i la baixada de la Pescateria de la Part Alta es tornaran a omplir de la sàtira i l’humor propis del Carnaval tarragoní amb la XVII edició de la Baixada del Pajaritu, organitzada un any més per l’Associació d’Amics de la Colla Jove. Les inscripcions per a entitats i grups ja estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web de la colla castellera (https://jovedetarragona.cat/baixadadelpajaritu/). El període d’inscripció acabarà el 5 de febrer.

La Baixada del Pajaritu és un dels actes més multitudinaris i esbojarrats del Carnaval tarragoní amb una història que es remunta gairebé a les dues dècades de vida. Els carrers de l’entorn de la Colla Jove seran una vegada més l’escenari perfecte per fer baixar les andròmines més satíriques i humorístiques, ja que moltes entitats i grups d’amics aprofiten la Baixada com una oportunitat de crítica social sobre algun tema d’actualitat. Després de la Baixada del Pajaritu, el Cós del Bou acollirà un vermut electrònic amb les disfresses més originals de la ciutat.