El Port Tarragona serà present en més de 40 fires comercials al 2024

En el marc de l’estratègia de projecció internacional, el Port de Tarragona té previst participar en més de 40 fires comercials per captar nous clients i tràfics durant aquest any. El Port vol presentar els nous projectes que ja estan en funcionament, i els que ho faran properament dins del pla ”EcoPort 2027”.

L’equip comercial de l’Autoritat Portuària de Tarragona té previst visitar fins a 10 països com, els Estats Units d’Amèrica (Seatrade Cruise Global), Alemanya (EPCA), Bèlgica (Connecting Europe Days), Itàlia (European Cruise Week), Països Baixos (Breakbulk Europe), Emirats Àrabs Units (Dubai International Boat Show), Regne Unit (ARGUS) o França (European Commodities Exchange), entre d’altres, realitzant jornades de networking així com visites a possibles clients per explicar els beneficis que ofereix Tarragona com a node logístic per, d’aquesta manera, captar nous tràfics.

El representants de l’Autoritat Portuària aprofitaran aquestes fires i trobades per explicar els projectes estratègics del Port de Tarragona on hi destacarà l’EcoPort 2027, projectes que el port està desenvolupant en el seu compromís per convertir-se en un referent de sostenibilitat a l'àmbit portuari. És el cas de la PortTarragona Terminal Guadalajara- Marchamalo, la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) o l’ampliació i millora de la terminal Intermodal de la Boella, entre d’altres. Amb aquestes infraestructures es vol aconseguir una transició energètica i la transformació econòmica sostenible del Port i del seu hinterland.

Així doncs, el Port de Tarragona treballa amb l'objectiu de diversificar i atreure nous tràfics per afrontar la transició energètica. Per aconseguir-ho, és crucial l’estreta col·laboració amb la comunitat portuària per reforçar l'activitat portuària als molls tarragonins.

L’APT també treballa per difondre i demostrar la visió estratègica com a hub per a determinats tràfics, com ara els sòlids a lloure i els líquids a doll, el paper o els siderúrgic, amb l'objectiu de consolidar el port com a node ferroviari clau. El Port de Tarragona també busca impulsar novament el tràfic de creuers després de diversos any de recuperació.

Port Tarragona, organitzador de grans esdeveniments

Durant l’any 2024 l’Autoritat Portuària de Tarragona organitzarà 4 esdeveniments. El primer serà el 18 d’abril per la cinquena edició del Rail Day, un fòrum per generar oportunitats en el negoci intermodal. El Port de Tarragona serà seu de la 64a edició del MedCruise, l'Associació de Ports de Creuers de la Mediterrània, la segona quinzena de juny.

A la tardor el Port organitzarà la tercera edició de la Jornada de Sostenibilitat, mentre que les últimes jornades organitzades per l’APT seran VIII Med Hub Day, una trobada de referència per als productes petroquímics a Europa.